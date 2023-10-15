https://ria.ru/20231015/putin-1902879725.html

Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая

Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая - РИА Новости, 15.10.2023

Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая

США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем, но Европа не хочет портить отношения с КНР, при этом РФ не пытается объединиться с Китаем... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T11:45

2023-10-15T11:45

2023-10-15T12:01

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем, но Европа не хочет портить отношения с КНР, при этом РФ не пытается объединиться с Китаем в военно-политический союз, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.Как напомнил Путин, на предыдущем саммите НАТО говорили о том, что Североатлантический альянс приобретает уже "азиатское измерение"."Они то есть сами вступили в борьбу с Китайской Народной Республикой. Причем Китай с ними не вступал, это американцы с ними борются... Встав на эту тропу, они подтаскивают туда европейцев. Европейцы не хотят ссориться с Китаем. Объем торговли с Китаем у Европы постоянно растет. Кстати говоря, большими темпами, чем растет товарооборот России с Китаем. У европейцев большими темпами растет. Они не хотят портить отношения с КНР. Американцы их туда толкают", - сказал президент РФ.Он добавил, что Запад создает в регионе и новые военно-политические блоки."Кроме того, что НАТО туда тащат, еще типа АУКУСа там создают. Австралия, Великобритания, те же США. Стараются подтащить туда другие страны, регионы. Они это делают. Мы этого не делаем", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231015/putin-1902869989.html

https://ria.ru/20231015/pozdravlenie-1902871566.html

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китай, сша, россия, в мире, владимир путин, павел зарубин, нато