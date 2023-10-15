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Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая - РИА Новости, 15.10.2023
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11:45 15.10.2023 (обновлено: 12:01 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/putin-1902879725.html
Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая
Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая - РИА Новости, 15.10.2023
Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая
США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем, но Европа не хочет портить отношения с КНР, при этом РФ не пытается объединиться с Китаем... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:45
2023-10-15T12:01
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем, но Европа не хочет портить отношения с КНР, при этом РФ не пытается объединиться с Китаем в военно-политический союз, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.Как напомнил Путин, на предыдущем саммите НАТО говорили о том, что Североатлантический альянс приобретает уже "азиатское измерение"."Они то есть сами вступили в борьбу с Китайской Народной Республикой. Причем Китай с ними не вступал, это американцы с ними борются... Встав на эту тропу, они подтаскивают туда европейцев. Европейцы не хотят ссориться с Китаем. Объем торговли с Китаем у Европы постоянно растет. Кстати говоря, большими темпами, чем растет товарооборот России с Китаем. У европейцев большими темпами растет. Они не хотят портить отношения с КНР. Американцы их туда толкают", - сказал президент РФ.Он добавил, что Запад создает в регионе и новые военно-политические блоки."Кроме того, что НАТО туда тащат, еще типа АУКУСа там создают. Австралия, Великобритания, те же США. Стараются подтащить туда другие страны, регионы. Они это делают. Мы этого не делаем", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231015/putin-1902869989.html
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китай, сша, россия, в мире, владимир путин, павел зарубин, нато
Китай, США, Россия, В мире, Владимир Путин, Павел Зарубин, НАТО
Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая

Путин: США заставляют союзников ухудшить отношения с РФ и КНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем, но Европа не хочет портить отношения с КНР, при этом РФ не пытается объединиться с Китаем в военно-политический союз, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
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Как напомнил Путин, на предыдущем саммите НАТО говорили о том, что Североатлантический альянс приобретает уже "азиатское измерение".
"Они то есть сами вступили в борьбу с Китайской Народной Республикой. Причем Китай с ними не вступал, это американцы с ними борются... Встав на эту тропу, они подтаскивают туда европейцев. Европейцы не хотят ссориться с Китаем. Объем торговли с Китаем у Европы постоянно растет. Кстати говоря, большими темпами, чем растет товарооборот России с Китаем. У европейцев большими темпами растет. Они не хотят портить отношения с КНР. Американцы их туда толкают", - сказал президент РФ.
Он добавил, что Запад создает в регионе и новые военно-политические блоки.
"Кроме того, что НАТО туда тащат, еще типа АУКУСа там создают. Австралия, Великобритания, те же США. Стараются подтащить туда другие страны, регионы. Они это делают. Мы этого не делаем", - подчеркнул Путин.
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