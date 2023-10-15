https://ria.ru/20231015/putin-1902869989.html

Путин поблагодарил российских военных с передних рубежей СВО за героизм

Путин поблагодарил российских военных с передних рубежей СВО за героизм - РИА Новости, 15.10.2023

Путин поблагодарил российских военных с передних рубежей СВО за героизм

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство вооружённых сил России и бойцов с передних рубежей специальной военной операции за мужество и героизм в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:08

2023-10-15T10:08

2023-10-15T10:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

павел зарубин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство вооружённых сил России и бойцов с передних рубежей специальной военной операции за мужество и героизм в интервью. "Я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего наших бойцов на передовых рубежах, на передних рубежах, за их мужество и героизм", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Он вспомнил, как встречался в Кремле с военнослужащими, которые принимали участие в боях в районе Урожайного."Один человек был более серьезно ранен, он был на видеосвязи, в госпитале. А трое были в Кремле. И в конце разговора, уже не было никаких камер, ничего, я тоже выразил слова благодарности, и сказал: ребята, вам большое спасибо за мужество, за героизм. Первое, что они сказали: "У нас таких много". Вот, честно говоря, вы знаете, меня это как бы так тронуло даже. Без всякой рисовки, без всего… "Вы знаете, говорит, сколько у нас таких?". Здорово, понимаете? Российские люди вот такие. Не стали там, как у нас в народе говорят, жабры раздувать "мы вот такие герои". Нет, очень скромно себя повели", - рассказал Путин.Он отметил, что бойцы, которые были из Бурятии, рассказали ему, что не чувствовали героизм, а просто воевали и делали свою работу."Я говорю: "Молодцы, не побежали". И один из них говорит: куда не побежали? При чем искренне так удивился. Я говорю: ну как, не побежали, не отступили, противник от вас побежал. И вдруг на полном серьезе, без всякой иронии, вот я хочу это подчеркнуть, без всякой иронии говорят: "буряты не бегут". Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии и говорит такие слова. То есть, есть нечто, что объединяет наш народ. Единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед", - сказал президент.Он добавил, что его это порадовало."Причем спокойно, без всякой рисовки: "буряты не бегут". Вот в этом залог успеха. В единстве нашего общества", - подчеркнул Путин.В конце августа в районе населённого пункта Урожайное Донецкой народной республики российские мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника – 12 штурмовиков ВСУ. Поздней глава государства пообщался с участниками боя - рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым (принимал участие во встрече по видеосвязи).

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902867872.html

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безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины