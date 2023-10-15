https://ria.ru/20231015/putin-1902869989.html
Путин поблагодарил российских военных с передних рубежей СВО за героизм
Путин поблагодарил российских военных с передних рубежей СВО за героизм - РИА Новости, 15.10.2023
Путин поблагодарил российских военных с передних рубежей СВО за героизм
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство вооружённых сил России и бойцов с передних рубежей специальной военной операции за мужество и героизм в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:08
2023-10-15T10:08
2023-10-15T10:53
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство вооружённых сил России и бойцов с передних рубежей специальной военной операции за мужество и героизм в интервью. "Я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего наших бойцов на передовых рубежах, на передних рубежах, за их мужество и героизм", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Он вспомнил, как встречался в Кремле с военнослужащими, которые принимали участие в боях в районе Урожайного."Один человек был более серьезно ранен, он был на видеосвязи, в госпитале. А трое были в Кремле. И в конце разговора, уже не было никаких камер, ничего, я тоже выразил слова благодарности, и сказал: ребята, вам большое спасибо за мужество, за героизм. Первое, что они сказали: "У нас таких много". Вот, честно говоря, вы знаете, меня это как бы так тронуло даже. Без всякой рисовки, без всего… "Вы знаете, говорит, сколько у нас таких?". Здорово, понимаете? Российские люди вот такие. Не стали там, как у нас в народе говорят, жабры раздувать "мы вот такие герои". Нет, очень скромно себя повели", - рассказал Путин.Он отметил, что бойцы, которые были из Бурятии, рассказали ему, что не чувствовали героизм, а просто воевали и делали свою работу."Я говорю: "Молодцы, не побежали". И один из них говорит: куда не побежали? При чем искренне так удивился. Я говорю: ну как, не побежали, не отступили, противник от вас побежал. И вдруг на полном серьезе, без всякой иронии, вот я хочу это подчеркнуть, без всякой иронии говорят: "буряты не бегут". Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии и говорит такие слова. То есть, есть нечто, что объединяет наш народ. Единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед", - сказал президент.Он добавил, что его это порадовало."Причем спокойно, без всякой рисовки: "буряты не бегут". Вот в этом залог успеха. В единстве нашего общества", - подчеркнул Путин.В конце августа в районе населённого пункта Урожайное Донецкой народной республики российские мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника – 12 штурмовиков ВСУ. Поздней глава государства пообщался с участниками боя - рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым (принимал участие во встрече по видеосвязи).
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безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Путин поблагодарил российских военных с передних рубежей СВО за героизм
Путин поблагодарил ВС РФ и особо отметил заслуги бойцов на передних рубежах
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство вооружённых сил России и бойцов с передних рубежей специальной военной операции за мужество и героизм в интервью
.
"Я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего наших бойцов на передовых рубежах, на передних рубежах, за их мужество и героизм", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина
.
Украинское контрнаступление полностью провалилось, заявил Путин
Он вспомнил, как встречался в Кремле с военнослужащими, которые принимали участие в боях в районе Урожайного.
"Один человек был более серьезно ранен, он был на видеосвязи, в госпитале. А трое были в Кремле. И в конце разговора, уже не было никаких камер, ничего, я тоже выразил слова благодарности, и сказал: ребята, вам большое спасибо за мужество, за героизм. Первое, что они сказали: "У нас таких много". Вот, честно говоря, вы знаете, меня это как бы так тронуло даже. Без всякой рисовки, без всего… "Вы знаете, говорит, сколько у нас таких?". Здорово, понимаете? Российские люди вот такие. Не стали там, как у нас в народе говорят, жабры раздувать "мы вот такие герои". Нет, очень скромно себя повели", - рассказал Путин.
Он отметил, что бойцы, которые были из Бурятии, рассказали ему, что не чувствовали героизм, а просто воевали и делали свою работу.
"Я говорю: "Молодцы, не побежали". И один из них говорит: куда не побежали? При чем искренне так удивился. Я говорю: ну как, не побежали, не отступили, противник от вас побежал. И вдруг на полном серьезе, без всякой иронии, вот я хочу это подчеркнуть, без всякой иронии говорят: "буряты не бегут". Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии и говорит такие слова. То есть, есть нечто, что объединяет наш народ. Единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед", - сказал президент.
Он добавил, что его это порадовало.
"Причем спокойно, без всякой рисовки: "буряты не бегут". Вот в этом залог успеха. В единстве нашего общества", - подчеркнул Путин.
В конце августа в районе населённого пункта Урожайное Донецкой народной республики
российские мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника – 12 штурмовиков ВСУ
. Поздней глава государства пообщался с участниками боя - рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым (принимал участие во встрече по видеосвязи).