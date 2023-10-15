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Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 15.10.2023 (обновлено: 10:04 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/putin-1902868100.html
Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению
Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению - РИА Новости, 15.10.2023
Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению
На отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:54
2023-10-15T10:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью."Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий... противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответил президент журналисту Павлу Зарубину."Наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", заявил президент.
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россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению

Путин: РФ успешно отвечает на все попытки ВСУ наступать на отдельных участках

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью.
"Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий... противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответил президент журналисту Павлу Зарубину.
"Наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", заявил президент.
Украинские солдаты под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
"Берут в котел". На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
06:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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