https://ria.ru/20231015/putin-1902868100.html
Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению
Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению - РИА Новости, 15.10.2023
Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению
На отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:54
2023-10-15T09:54
2023-10-15T10:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881434603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02b3fbd5bbc4a48f41f09d18bcbc07cd.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью."Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий... противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответил президент журналисту Павлу Зарубину."Наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", заявил президент.
https://ria.ru/20231015/kotel-1902854137.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881434603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb51ec06a1d0fb113ef84faecb772a57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению
Путин: РФ успешно отвечает на все попытки ВСУ наступать на отдельных участках