https://ria.ru/20231015/putin-1902868100.html

Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению

Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению - РИА Новости, 15.10.2023

Путин заявил, что Россия успешно отвечает на все попытки ВСУ по наступлению

На отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:54

2023-10-15T09:54

2023-10-15T10:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью."Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий... противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответил президент журналисту Павлу Зарубину."Наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", заявил президент.

https://ria.ru/20231015/kotel-1902854137.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин