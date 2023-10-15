https://ria.ru/20231015/putin-1902848126.html
Путин охарактеризовал инициативу "Один пояс, один путь"
Путин охарактеризовал инициативу "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 15.10.2023
Путин охарактеризовал инициативу "Один пояс, один путь"
Суть инициативы "Один пояс, один путь" заключается в желании сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:54
2023-10-15T03:54
2023-10-15T05:03
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Суть инициативы "Один пояс, один путь" заключается в желании сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая."Мы видим, что кто-то воспринимает ее (инициативу "Один пояс, один путь". — Прим. ред.) как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству", — сказал Путин.По словам президента, инициатива оказалась своевременной, она хорошо развивается."В основе этой идеи лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей, общих целей развития. Это хорошая, правильная и технологически выстроенная инициатива, которая развивается", — считает он.Глава государства также добавил, что идеи России в рамках ЕАЭС и "Большой Евразии" полностью совпадают с китайскими в рамках "пояса и пути". Он отметил, что Москва приветствует проект, предложенный председателем КНР Си Цзиньпином."Вместе работаем, готовы и будем работать дальше", — добавил президент.Помимо этого, указал Путин, его китайский коллега никому ничего не навязывает в отношениях с другими."Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими — никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы", — подчеркнул российский лидер.Именно это отличает китайский проект от "многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием", заключил Путин.Третий форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября. Во время него ожидаются переговоры российского и китайского лидеров."Один пояс, один путь" — международная инициатива Пекина по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
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владимир путин, россия, китай, в мире
Владимир Путин, Россия, Китай, В мире
Путин охарактеризовал инициативу "Один пояс, один путь"
Путин: инициативу "Один пояс, один путь" стоит понимать как желание сотрудничать
ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости.
Суть инициативы "Один пояс, один путь" заключается в желании сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью
Центральному телевидению Китая.
«
"Мы видим, что кто-то воспринимает ее (инициативу "Один пояс, один путь". — Прим. ред.) как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству", — сказал Путин.
По словам президента, инициатива оказалась своевременной, она хорошо развивается.
"В основе этой идеи лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей, общих целей развития. Это хорошая, правильная и технологически выстроенная инициатива, которая развивается", — считает он.
Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин
Глава государства также добавил, что идеи России в рамках ЕАЭС
и "Большой Евразии" полностью совпадают с китайскими в рамках "пояса и пути". Он отметил, что Москва приветствует проект, предложенный председателем КНР Си Цзиньпином.
«
"Вместе работаем, готовы и будем работать дальше", — добавил президент.
Помимо этого, указал Путин, его китайский коллега никому ничего не навязывает в отношениях с другими.
"Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими — никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы", — подчеркнул российский лидер.
Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс, один путь"
Именно это отличает китайский проект от "многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием", заключил Путин.
Третий форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине
17-18 октября. Во время него ожидаются переговоры российского и китайского лидеров.
"Один пояс, один путь" — международная инициатива Пекина по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
.
Проект "Один пояс, один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин