https://ria.ru/20231015/putin-1902848126.html

Путин охарактеризовал инициативу "Один пояс, один путь"

Путин охарактеризовал инициативу "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 15.10.2023

Путин охарактеризовал инициативу "Один пояс, один путь"

Суть инициативы "Один пояс, один путь" заключается в желании сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:54

2023-10-15T03:54

2023-10-15T05:03

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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Суть инициативы "Один пояс, один путь" заключается в желании сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая."Мы видим, что кто-то воспринимает ее (инициативу "Один пояс, один путь". — Прим. ред.) как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству", — сказал Путин.По словам президента, инициатива оказалась своевременной, она хорошо развивается."В основе этой идеи лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей, общих целей развития. Это хорошая, правильная и технологически выстроенная инициатива, которая развивается", — считает он.Глава государства также добавил, что идеи России в рамках ЕАЭС и "Большой Евразии" полностью совпадают с китайскими в рамках "пояса и пути". Он отметил, что Москва приветствует проект, предложенный председателем КНР Си Цзиньпином."Вместе работаем, готовы и будем работать дальше", — добавил президент.Помимо этого, указал Путин, его китайский коллега никому ничего не навязывает в отношениях с другими."Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими — никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы", — подчеркнул российский лидер.Именно это отличает китайский проект от "многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием", заключил Путин.Третий форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября. Во время него ожидаются переговоры российского и китайского лидеров."Один пояс, один путь" — международная инициатива Пекина по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

https://ria.ru/20231012/rf-1902284822.html

https://ria.ru/20231005/kitay-1900810817.html

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владимир путин, россия, китай, в мире