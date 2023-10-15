https://ria.ru/20231015/poteri-1902889507.html

ВСУ потеряли до 155 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 155 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.10.2023

ВСУ потеряли до 155 военных на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку на южнодонецком направлении, уничтожили до 155 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:41

2023-10-15T13:41

2023-10-15T14:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

старомайорское

угледар

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку на южнодонецком направлении, уничтожили до 155 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Новомихайловки, Угледара, Водяного, Старомайорского, Урожайного в ДНР, а также Приютного на Запорожье поражены скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ."Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231015/putin-1902868100.html

донецкая народная республика

старомайорское

угледар

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, старомайорское, угледар