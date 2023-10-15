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ВСУ потеряли до 155 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 155 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.10.2023
ВСУ потеряли до 155 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку на южнодонецком направлении, уничтожили до 155 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:41
2023-10-15T13:41
2023-10-15T14:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
старомайорское
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку на южнодонецком направлении, уничтожили до 155 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Новомихайловки, Угледара, Водяного, Старомайорского, Урожайного в ДНР, а также Приютного на Запорожье поражены скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ."Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231015/putin-1902868100.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, старомайорское, угледар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Угледар
ВСУ потеряли до 155 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 155 военных на Южнодонецком направлении