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Экзит-полл: итоги выборов позволяют оппозиции сформировать правительство - РИА Новости, 15.10.2023
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23:03 15.10.2023 (обновлено: 23:09 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/polsha-1902951641.html
Экзит-полл: итоги выборов позволяют оппозиции сформировать правительство
Экзит-полл: итоги выборов позволяют оппозиции сформировать правительство - РИА Новости, 15.10.2023
Экзит-полл: итоги выборов позволяют оппозиции сформировать правительство
Польская оппозиция может получить большинство в сейме и сформировать правительство, если объединится, свидетельствуют данные exit poll компании Ipsos. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T23:03
2023-10-15T23:09
в мире
польша
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Польская оппозиция может получить большинство в сейме и сформировать правительство, если объединится, свидетельствуют данные exit poll компании Ipsos. По данным exit poll, правящая партия Польши - право-популистская "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского - лидирует на выборах с результатом 36,8%. Оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" получают 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно. Это дает оппозиции вместе более 50% голосов избирателей и теоретическую возможность сформировать правительство.
https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html
https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html
польша
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в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Экзит-полл: итоги выборов позволяют оппозиции сформировать правительство

Экзит-полл: оппозиция Польши может получить большинство и создать правительство

© AP Photo / Michal DyjukМужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Польская оппозиция может получить большинство в сейме и сформировать правительство, если объединится, свидетельствуют данные exit poll компании Ipsos.
По данным exit poll, правящая партия Польши - право-популистская "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского - лидирует на выборах с результатом 36,8%.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Польше на избирательном участке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Процедура выборов в парламент Польши
Вчера, 01:45
Оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" получают 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно.
Это дает оппозиции вместе более 50% голосов избирателей и теоретическую возможность сформировать правительство.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
У Польши появился новый старый враг — Германия
14 августа, 08:00
 
В миреПольшаЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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