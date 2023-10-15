https://ria.ru/20231015/polsha-1902951641.html

Экзит-полл: итоги выборов позволяют оппозиции сформировать правительство

Экзит-полл: итоги выборов позволяют оппозиции сформировать правительство - РИА Новости, 15.10.2023

Экзит-полл: итоги выборов позволяют оппозиции сформировать правительство

Польская оппозиция может получить большинство в сейме и сформировать правительство, если объединится, свидетельствуют данные exit poll компании Ipsos. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T23:03

2023-10-15T23:03

2023-10-15T23:09

в мире

польша

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Польская оппозиция может получить большинство в сейме и сформировать правительство, если объединится, свидетельствуют данные exit poll компании Ipsos. По данным exit poll, правящая партия Польши - право-популистская "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского - лидирует на выборах с результатом 36,8%. Оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" получают 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно. Это дает оппозиции вместе более 50% голосов избирателей и теоретическую возможность сформировать правительство.

https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html

https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html

польша

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в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость