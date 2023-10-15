https://ria.ru/20231015/polsha-1902949065.html

Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл

Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл - РИА Новости, 15.10.2023

Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл

Общенациональный референдум в Польши не состоялся, поскольку явка составила менее 50%, свидетельствуют данные exit poll, распространенные Польским телевидением. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T22:23

2023-10-15T22:23

2023-10-15T22:25

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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Общенациональный референдум в Польши не состоялся, поскольку явка составила менее 50%, свидетельствуют данные exit poll, распространенные Польским телевидением. В воскресенье в Польше завершилось голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме по вопросам пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией. Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более 50% избирателей. По данным exit poll, в голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей. Первый вопрос референдума звучал так: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?". Второй вопрос касался отношения к повышению пенсионного возраста. Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен. Гражданам также предложили заявить, поддерживают ли они "принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией", а также ликвидацию заграждения на границе с Белоруссией. Практические все оппозиционные силы изначально заявили, что будут бойкотировать референдум, так как считают его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".

https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html

https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

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белоруссия

ближний восток

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в мире, польша, белоруссия, ближний восток, право и справедливость, евросоюз