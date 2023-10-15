Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл
Экзит-полл: референдум в Польше не состоялся, явка составила менее 50%
© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Общенациональный референдум в Польши не состоялся, поскольку явка составила менее 50%, свидетельствуют данные exit poll, распространенные Польским телевидением.
В воскресенье в Польше завершилось голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме по вопросам пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией. Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более 50% избирателей.
По данным exit poll, в голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей.
Первый вопрос референдума звучал так: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?".
Второй вопрос касался отношения к повышению пенсионного возраста. Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен.
Гражданам также предложили заявить, поддерживают ли они "принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией", а также ликвидацию заграждения на границе с Белоруссией.
Практические все оппозиционные силы изначально заявили, что будут бойкотировать референдум, так как считают его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".