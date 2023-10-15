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Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл - РИА Новости, 15.10.2023
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22:23 15.10.2023 (обновлено: 22:25 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/polsha-1902949065.html
Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл
Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл - РИА Новости, 15.10.2023
Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл
Общенациональный референдум в Польши не состоялся, поскольку явка составила менее 50%, свидетельствуют данные exit poll, распространенные Польским телевидением. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:23
2023-10-15T22:25
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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Общенациональный референдум в Польши не состоялся, поскольку явка составила менее 50%, свидетельствуют данные exit poll, распространенные Польским телевидением. В воскресенье в Польше завершилось голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме по вопросам пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией. Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более 50% избирателей. По данным exit poll, в голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей. Первый вопрос референдума звучал так: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?". Второй вопрос касался отношения к повышению пенсионного возраста. Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен. Гражданам также предложили заявить, поддерживают ли они "принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией", а также ликвидацию заграждения на границе с Белоруссией. Практические все оппозиционные силы изначально заявили, что будут бойкотировать референдум, так как считают его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".
https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html
https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html
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в мире, польша, белоруссия, ближний восток, право и справедливость, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Ближний Восток, Право и справедливость, Евросоюз
Национальный референдум в Польше не состоялся, показал экзит-полл

Экзит-полл: референдум в Польше не состоялся, явка составила менее 50%

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Общенациональный референдум в Польши не состоялся, поскольку явка составила менее 50%, свидетельствуют данные exit poll, распространенные Польским телевидением.
В воскресенье в Польше завершилось голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме по вопросам пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией. Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более 50% избирателей.
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По данным exit poll, в голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей.
Первый вопрос референдума звучал так: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?".
Второй вопрос касался отношения к повышению пенсионного возраста. Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен.
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Гражданам также предложили заявить, поддерживают ли они "принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией", а также ликвидацию заграждения на границе с Белоруссией.
Практические все оппозиционные силы изначально заявили, что будут бойкотировать референдум, так как считают его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".
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