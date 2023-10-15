https://ria.ru/20231015/polsha-1902947248.html

Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши

Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши - РИА Новости, 15.10.2023

Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши

Оппозиция может получить большинство в польском сейме и сформировать правительство, если решит объединиться, показал экзит-полл, опубликованный Польским... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T22:03

2023-10-15T22:03

2023-10-15T23:24

в мире

польша

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Оппозиция может получить большинство в польском сейме и сформировать правительство, если решит объединиться, показал экзит-полл, опубликованный Польским телевидением.По его данным, в нижнюю палату парламента проходят пять политических сил. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 36,8 процента голосов. В случае объединения в коалицию ее конкуренты займут более 50 процентов мест в сейме.Ближайший преследователь правящей партии — оппозиционная "Гражданская коалиция" — набрала 31,6 процента голосов, центристский блок "Третий путь" занимает третье место с 13 процентами. "Левые" набрали 8,6 процента голосов, коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 6,2 процента.Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов экзит-полла заявил, что уверен в победе на выборах. Он назвал итоги голосования "концом плохих времен" и концом правления PiS. Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подтвердил, что сомневается в победе своей политсилы."Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти. Мы этого пока не знаем", — сказал руководитель PiS.Право-популистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года, победив на выборах право-либеральную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.Предварительные итоги голосования начнут поступать в ближайшее время по мере окончания подсчета голосов на отдельных округах. Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.

https://ria.ru/20231015/vybory-1902934419.html

https://ria.ru/20231015/poland-1902948469.html

https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html

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в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость