Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши
Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает более 50% голосов в парламенте Польши
© AP Photo / Michal DyjukМужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Оппозиция может получить большинство в польском сейме и сформировать правительство, если решит объединиться, показал экзит-полл, опубликованный Польским телевидением.
По его данным, в нижнюю палату парламента проходят пять политических сил. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 36,8 процента голосов. В случае объединения в коалицию ее конкуренты займут более 50 процентов мест в сейме.
Ближайший преследователь правящей партии — оппозиционная "Гражданская коалиция" — набрала 31,6 процента голосов, центристский блок "Третий путь" занимает третье место с 13 процентами. "Левые" набрали 8,6 процента голосов, коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 6,2 процента.
Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов экзит-полла заявил, что уверен в победе на выборах. Он назвал итоги голосования "концом плохих времен" и концом правления PiS. Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подтвердил, что сомневается в победе своей политсилы.
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"Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти. Мы этого пока не знаем", — сказал руководитель PiS.
В Польше избирают 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и сто членов сената — верхней палаты.
Право-популистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года, победив на выборах право-либеральную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
Предварительные итоги голосования начнут поступать в ближайшее время по мере окончания подсчета голосов на отдельных округах. Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.