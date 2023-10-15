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Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши - РИА Новости, 15.10.2023
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22:03 15.10.2023 (обновлено: 23:24 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/polsha-1902947248.html
Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши
Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши - РИА Новости, 15.10.2023
Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши
Оппозиция может получить большинство в польском сейме и сформировать правительство, если решит объединиться, показал экзит-полл, опубликованный Польским... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:03
2023-10-15T23:24
в мире
польша
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Оппозиция может получить большинство в польском сейме и сформировать правительство, если решит объединиться, показал экзит-полл, опубликованный Польским телевидением.По его данным, в нижнюю палату парламента проходят пять политических сил. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 36,8 процента голосов. В случае объединения в коалицию ее конкуренты займут более 50 процентов мест в сейме.Ближайший преследователь правящей партии — оппозиционная "Гражданская коалиция" — набрала 31,6 процента голосов, центристский блок "Третий путь" занимает третье место с 13 процентами. "Левые" набрали 8,6 процента голосов, коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 6,2 процента.Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов экзит-полла заявил, что уверен в победе на выборах. Он назвал итоги голосования "концом плохих времен" и концом правления PiS. Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подтвердил, что сомневается в победе своей политсилы."Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти. Мы этого пока не знаем", — сказал руководитель PiS.Право-популистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года, победив на выборах право-либеральную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.Предварительные итоги голосования начнут поступать в ближайшее время по мере окончания подсчета голосов на отдельных округах. Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.
https://ria.ru/20231015/vybory-1902934419.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает большинство в парламенте Польши

Экзит-полл: оппозиция суммарно набирает более 50% голосов в парламенте Польши

© AP Photo / Michal DyjukМужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Оппозиция может получить большинство в польском сейме и сформировать правительство, если решит объединиться, показал экзит-полл, опубликованный Польским телевидением.
По его данным, в нижнюю палату парламента проходят пять политических сил. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 36,8 процента голосов. В случае объединения в коалицию ее конкуренты займут более 50 процентов мест в сейме.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В Польше явка на выборах составила 57,54 процента, заявил избирком
Вчера, 19:36
Ближайший преследователь правящей партии — оппозиционная "Гражданская коалиция" — набрала 31,6 процента голосов, центристский блок "Третий путь" занимает третье место с 13 процентами. "Левые" набрали 8,6 процента голосов, коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 6,2 процента.
Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов экзит-полла заявил, что уверен в победе на выборах. Он назвал итоги голосования "концом плохих времен" и концом правления PiS. Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подтвердил, что сомневается в победе своей политсилы.
«
"Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти. Мы этого пока не знаем", — сказал руководитель PiS.

В Польше избирают 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и сто членов сената — верхней палаты.

Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В Польше два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Вчера, 22:14
Право-популистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года, победив на выборах право-либеральную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
Предварительные итоги голосования начнут поступать в ближайшее время по мере окончания подсчета голосов на отдельных округах. Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Польше на избирательном участке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Процедура выборов в парламент Польши
Вчера, 01:45
 
В миреПольшаЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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