https://ria.ru/20231015/polsha-1902913996.html

В США предупредили Зеленского о неожиданной угрозе со стороны Польши

В США предупредили Зеленского о неожиданной угрозе со стороны Польши - РИА Новости, 15.10.2023

В США предупредили Зеленского о неожиданной угрозе со стороны Польши

Результаты парламентских выборов, которые проходят сегодня в Польше, могут иметь негативные последствия для Украины, передает Fox News. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T16:49

2023-10-15T16:49

2023-10-15T21:04

в мире

украина

владимир зеленский

польша

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сша

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Результаты парламентских выборов, которые проходят сегодня в Польше, могут иметь негативные последствия для Украины, передает Fox News."Поляки обеспокоены. Некоторые из них переживают насчет объема социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения. Их беспокоит отсутствие результатов на поле боя и как это отразится на российско-украинском конфликте, а также расходы. Они тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество", — пишет издание.Большинство экспертов полагают, что правящая партия "Право и справедливость" не получит абсолютного большинства на предстоящих выборах и, по одному из вариантов развития событий, будет вынуждена входить в коалицию с крайне правой "Конфедерацией", выступающей за сворачивание поддержки Украины, поясняет автор.В статье говорится, что раскол в политической среде страны отражает неоднозначность мнений по поводу помощи соседу. В частности, камнем преткновения стал импорт дешевого зерна с Украины, из-за которого польские фермеры почувствовали себя незащищенными. Автор напоминает, как Владимир Зеленский заявлял на Генеральной Ассамблее ООН, что "политический театр" вокруг экспорта зерна выгоден только Москве, и Варшаве это, конечно, не понравились. Президент Польши Анджей Дуда на это ответил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, указывается в статье.В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября. После этого срока власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.На это Киев ответил исками во Всемирную торговую организацию (ВТО), что резко обострило отношения Украины с партнерами.

https://ria.ru/20231015/polsha-1902842729.html

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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в мире, украина, владимир зеленский, польша, анджей дуда, сша