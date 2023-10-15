https://ria.ru/20231015/polsha-1902913996.html
В США предупредили Зеленского о неожиданной угрозе со стороны Польши
В США предупредили Зеленского о неожиданной угрозе со стороны Польши - РИА Новости, 15.10.2023
В США предупредили Зеленского о неожиданной угрозе со стороны Польши
Результаты парламентских выборов, которые проходят сегодня в Польше, могут иметь негативные последствия для Украины, передает Fox News. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:49
2023-10-15T16:49
2023-10-15T21:04
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Результаты парламентских выборов, которые проходят сегодня в Польше, могут иметь негативные последствия для Украины, передает Fox News."Поляки обеспокоены. Некоторые из них переживают насчет объема социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения. Их беспокоит отсутствие результатов на поле боя и как это отразится на российско-украинском конфликте, а также расходы. Они тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество", — пишет издание.Большинство экспертов полагают, что правящая партия "Право и справедливость" не получит абсолютного большинства на предстоящих выборах и, по одному из вариантов развития событий, будет вынуждена входить в коалицию с крайне правой "Конфедерацией", выступающей за сворачивание поддержки Украины, поясняет автор.В статье говорится, что раскол в политической среде страны отражает неоднозначность мнений по поводу помощи соседу. В частности, камнем преткновения стал импорт дешевого зерна с Украины, из-за которого польские фермеры почувствовали себя незащищенными. Автор напоминает, как Владимир Зеленский заявлял на Генеральной Ассамблее ООН, что "политический театр" вокруг экспорта зерна выгоден только Москве, и Варшаве это, конечно, не понравились. Президент Польши Анджей Дуда на это ответил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, указывается в статье.В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября. После этого срока власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.На это Киев ответил исками во Всемирную торговую организацию (ВТО), что резко обострило отношения Украины с партнерами.
https://ria.ru/20231015/polsha-1902842729.html
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в мире, украина, владимир зеленский, польша, анджей дуда, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Польша, Анджей Дуда, США
В США предупредили Зеленского о неожиданной угрозе со стороны Польши
Fox News: Украина может потерять Польшу как союзника после выборов
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Результаты парламентских выборов, которые проходят сегодня в Польше, могут иметь негативные последствия для Украины, передает Fox News
.
"Поляки обеспокоены. Некоторые из них переживают насчет объема социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения. Их беспокоит отсутствие результатов на поле боя и как это отразится на российско-украинском конфликте, а также расходы. Они тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество", — пишет издание.
Большинство экспертов полагают, что правящая партия "Право и справедливость" не получит абсолютного большинства на предстоящих выборах и, по одному из вариантов развития событий, будет вынуждена входить в коалицию с крайне правой "Конфедерацией", выступающей за сворачивание поддержки Украины, поясняет автор.
В статье говорится, что раскол в политической среде страны отражает неоднозначность мнений по поводу помощи соседу. В частности, камнем преткновения стал импорт дешевого зерна с Украины, из-за которого польские фермеры почувствовали себя незащищенными. Автор напоминает, как Владимир Зеленский заявлял на Генеральной Ассамблее ООН, что "политический театр" вокруг экспорта зерна выгоден только Москве, и Варшаве это, конечно, не понравились. Президент Польши Анджей Дуда на это ответил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, указывается в статье.
"Идиоты": в Польше признали горькую правду про Украину
В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября. После этого срока власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
На это Киев ответил исками во Всемирную торговую организацию (ВТО), что резко обострило отношения Украины с партнерами.
Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия