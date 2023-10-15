https://ria.ru/20231015/polsha-1902896542.html

В Польше явка на выборах составила 22,59 процента, заявил избирком

В Польше явка на выборах составила 22,59 процента, заявил избирком - РИА Новости, 15.10.2023

В Польше явка на выборах составила 22,59 процента, заявил избирком

Явка избирателей на парламентских выборах в Польше составила 22,59% по состоянию на 12.00 (13.00 мск), сообщил журналистам глава Государственной избирательной... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:36

2023-10-15T14:36

2023-10-15T14:52

польша

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белоруссия

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ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Явка избирателей на парламентских выборах в Польше составила 22,59% по состоянию на 12.00 (13.00 мск), сообщил журналистам глава Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк.В воскресенье в Польше проходят выборы обеих палат парламента, а также национальный референдум по вопросам, касающимся пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией."По состоянию на 12.00 (13.00 мск) выдано 6 407 615 бюллетеней, что составляет 22,59% от общего числа избирателей", - сказал Марчиняк.Он напомнил, что на предыдущих парламентских выборах – в 2019 году явка на 12.00 составила 18%.По данным Госизбиркома, самая высокая явка по избирательным округам на 12.00 зафиксирована в городе Новый Сонч - 25,68%. А самая низкая в городе Ополе - 19,7%Свои голоса на выборах уже отдали ведущие польские политики – президент Анджей Дуда, лидер оппозиции Дональд Туск, председатель правящей партии "Право и справедливость Ярослав Качиньский.Марчиняк отметил, что на данный момент полиция зафиксировала четыре преступления, имеющие отношения к выборам. В двух случаях речь идет об уничтожении избирательных документов, и в двух случаях – о вынесении избирательных бюллетеней за пределы избирательных участков.Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.До этого момента действует режим "избирательной тишины, запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html

польша

белоруссия

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польша, в мире, белоруссия, евросоюз, анджей дуда, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость