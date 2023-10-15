https://ria.ru/20231015/polsha-1902856587.html

В Польше начались выборы в парламент

В Польше начались выборы в парламент - РИА Новости, 15.10.2023

В Польше начались выборы в парламент

В Польше началось голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:04

2023-10-15T08:04

2023-10-15T09:51

в мире

польша

евросоюз

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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. В Польше началось голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск). Только после этого огласят первые данные exit poll. Всего создано 31 497 участков для голосования, в том числе 417 за границей и восемь на кораблях.Гражданам Польши предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.Депутатов сейма избирают по партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу. В каждом разыгрывается от семи до 20 мандатов. Согласно подсчетам Государственной избирательной комиссии, рекордная конкуренция зафиксирована в округе № 33 в городе Кельце — нам на 16 мандатов претендуют 272 кандидата.Места в сейме распределяются с использованием метода Д'Ондта. Избирательный порог составляет пять процентов для партий и восемь — для коалиций. Сенаторов выбирают по 100 одномандатным округам. Традиционно более важными считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата парламента участвует в формировании правительства и контролирует его работу. Кроме того, избиратели ответят на вопросы референдума, касающиеся пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией. По данным Государственной избирательной комиссии, в голосовании имеет право принять участие 29 091 533 избирателя. Это меньше, чем на парламентских выборах 2019 года — тогда избирателей насчитывалось 30 111 281. В этот раз за депутатские кресла будут бороться почти 90 политических сил, что значительно больше, чем на предыдущих выборах четыре года назад.Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) под руководством Ярослава Качиньского намерена удержаться у власти. По данным одного из последних опросов, проведенного авторитетной лабораторией United Surveys, всего в сейм войдут пять политических сил: за PiS готовы проголосовать 33,8 процента респондентов, за оппозиционную "Гражданскую коалицию" — 28,1 процента, объединение "Левые" может получить 10,2 процента, центристское объединение "Третий путь" — 9,4 процента, а коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 8,4 процента голосов.

https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html

https://ria.ru/20231014/valensa-1902705015.html

https://ria.ru/20231014/vybory-1902695190.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, евросоюз