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"Идиоты": в Польше признали горькую правду про Украину - РИА Новости, 15.10.2023
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01:30 15.10.2023 (обновлено: 09:00 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/polsha-1902842729.html
"Идиоты": в Польше признали горькую правду про Украину
"Идиоты": в Польше признали горькую правду про Украину - РИА Новости, 15.10.2023
"Идиоты": в Польше признали горькую правду про Украину
Польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, граждан республики сделали "полезными идиотами" Киева, заявил депутат сейма от партии РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T01:30
2023-10-15T09:00
в мире
украина
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, граждан республики сделали "полезными идиотами" Киева, заявил депутат сейма от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский в статье для издания Myśl Polska."Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас "полезными идиотами" Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, &lt;…&gt; они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле", — считает политик.По мнению Каминьского, польские политики рассматривали свою страну как инструмент продвижения западных ценностей на Восток. Либеральная интеллигенция считала, что Польша станет "буксиром", который вытянет Украину на Запад.Депутат отметил, что наглое поведение Владимира Зеленского открыло глаза польским украинофилам, которые сваливали все проблемы на "русских агентов". Украина, по его мнению, всегда была олигархическим государством."Что касается "польского адвоката", то ему, судя по всему, в Киеве никто себя ничем обязанным не считает. Ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле мы от Зеленского не дождемся", — заключил Каминьский.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последнее время из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231012/rasplata-1902159511.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский
В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский
"Идиоты": в Польше признали горькую правду про Украину

Депутат сейма Каминьский: Польша всегда была полезным идиотом Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, граждан республики сделали "полезными идиотами" Киева, заявил депутат сейма от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский в статье для издания Myśl Polska.
"Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас "полезными идиотами" Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, <…> они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле", — считает политик.
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По мнению Каминьского, польские политики рассматривали свою страну как инструмент продвижения западных ценностей на Восток. Либеральная интеллигенция считала, что Польша станет "буксиром", который вытянет Украину на Запад.
Депутат отметил, что наглое поведение Владимира Зеленского открыло глаза польским украинофилам, которые сваливали все проблемы на "русских агентов". Украина, по его мнению, всегда была олигархическим государством.
«
"Что касается "польского адвоката", то ему, судя по всему, в Киеве никто себя ничем обязанным не считает. Ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле мы от Зеленского не дождемся", — заключил Каминьский.
Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последнее время из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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