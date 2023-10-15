https://ria.ru/20231015/poland-1902955047.html

Моравецкий намерен сформировать новое правительство Польши

Моравецкий намерен сформировать новое правительство Польши - РИА Новости, 15.10.2023

Моравецкий намерен сформировать новое правительство Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда поручит ему сформировать новое правительство. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T23:39

2023-10-15T23:39

2023-10-15T23:39

в мире

польша

матеуш моравецкий

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда поручит ему сформировать новое правительство. Вечером в воскресенье завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам exit poll компании Ipsos, правящая партия "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов, а оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию. "Так вероятнее всего будет, потому что такова политическая традиция в Польше", - сказал Моравецкий журналистам, отвечая на вопрос, поручит ли Дуда ему формирование правительства. "Если у нас будет шанс сформировать правительство, мы им воспользуемся. Мы постараемся построить стабильное правительство, которое поведет страну сквозь сложные времена", – добавил он. При этом результат "Права и справедливости" Моравецкий считает победой. "Никому еще не удавалось три раза подряд выиграть парламентские выборы", - сказал он. В соответствии с конституцией Польши, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов. В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов. Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для вынесения вотума доверия достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства. В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.

https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html

https://ria.ru/20231015/poland-1902953556.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, право и справедливость