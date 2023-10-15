https://ria.ru/20231015/poland-1902953556.html
Лидер польской оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство
Лидер польской оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство - РИА Новости, 15.10.2023
Лидер польской оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T23:21
2023-10-15T23:21
2023-10-15T23:21
в мире
дональд туск
польша
матеуш моравецкий
право и справедливость
европейский совет
анджей дуда
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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны. Вечером в воскресенье завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам exit poll компании Ipsos, правящая партия "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов, а оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию. "У нас действительно получилось. В ближайшее время мы создадим новое, хорошее, демократическое правительство с нашими партнерами. Польша победила, вы победили, поляки победили", - заявил Туск журналистам. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда поручит ему сформировать новое правительство как представителю партии, набравшей больше всего голосов. В соответствии с конституцией Польши, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов. В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов. Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для вынесения вотума доверия достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства. В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html
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в мире, дональд туск, польша, матеуш моравецкий, право и справедливость, европейский совет, анджей дуда
В мире, Дональд Туск, Польша, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость, Европейский совет, Анджей Дуда
Лидер польской оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство
Лидер оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство Польши
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны.
Вечером в воскресенье завершилось голосование на выборах парламента Польши
. По результатам exit poll компании Ipsos, правящая партия "Право и справедливость
" набрала 36,8% голосов, а оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию.
Процедура выборов в парламент Польши
"У нас действительно получилось. В ближайшее время мы создадим новое, хорошее, демократическое правительство с нашими партнерами. Польша победила, вы победили, поляки победили", - заявил Туск журналистам.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда
поручит ему сформировать новое правительство как представителю партии, набравшей больше всего голосов.
В соответствии с конституцией Польши, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.
В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.
Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для вынесения вотума доверия достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.
В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
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