https://ria.ru/20231015/poland-1902953556.html

Лидер польской оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство

Лидер польской оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство - РИА Новости, 15.10.2023

Лидер польской оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T23:21

2023-10-15T23:21

2023-10-15T23:21

в мире

дональд туск

польша

матеуш моравецкий

право и справедливость

европейский совет

анджей дуда

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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны. Вечером в воскресенье завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам exit poll компании Ipsos, правящая партия "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов, а оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию. "У нас действительно получилось. В ближайшее время мы создадим новое, хорошее, демократическое правительство с нашими партнерами. Польша победила, вы победили, поляки победили", - заявил Туск журналистам. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда поручит ему сформировать новое правительство как представителю партии, набравшей больше всего голосов. В соответствии с конституцией Польши, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов. В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов. Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для вынесения вотума доверия достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства. В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.

https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html

https://ria.ru/20231005/polsa-1900830449.html

польша

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в мире, дональд туск, польша, матеуш моравецкий, право и справедливость, европейский совет, анджей дуда