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Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах - РИА Новости, 15.10.2023
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22:25 15.10.2023 (обновлено: 22:34 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/poland-1902949361.html
Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах
Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах - РИА Новости, 15.10.2023
Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах
Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов exit poll заявил, что уверен в победе на парламентских выборах, а глава правящей партии "Право РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:25
2023-10-15T22:34
в мире
польша
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов exit poll заявил, что уверен в победе на парламентских выборах, а глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский – что не уверен.Несколько минут назад завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам exit poll компании Ipsos "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов, а "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию."Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти. Мы этого пока не знаем", - сказал Качиньский после оглашения результатов exit poll.В свою очередь Туск заявил: "наш результат мог быть еще лучше, но уже сегодня можно сказать - это конец плохих времен, конец правления PiS ("Права и справедливости")".Пятая партия, которая войдет в парламент – коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" набрала по данным exit poll 6,2% голосов избирателей. Даже в случае ее объединения с "Правом и справедливостью", этой коалиции не хватит мест в сейме для того, чтобы иметь большинство и сформировать правительство.Один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен воспринял этот результат, как поражение."Окончательные результаты могут немного измениться, но уже нечего скрывать, что мы понесли поражение, так как сильно ничего не изменится", - сказал он. "Но это не поражение наших идей. Избирательная компания закончилась и наступает период тяжелой работы", - сказал он.Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник.
https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах

Глава польской оппозиции Туск заявил, что уверен в победе на выборах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов exit poll заявил, что уверен в победе на парламентских выборах, а глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский – что не уверен.
Несколько минут назад завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам exit poll компании Ipsos "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов, а "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Польше на избирательном участке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Процедура выборов в парламент Польши
Вчера, 01:45
"Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти. Мы этого пока не знаем", - сказал Качиньский после оглашения результатов exit poll.
В свою очередь Туск заявил: "наш результат мог быть еще лучше, но уже сегодня можно сказать - это конец плохих времен, конец правления PiS ("Права и справедливости")".
Пятая партия, которая войдет в парламент – коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" набрала по данным exit poll 6,2% голосов избирателей. Даже в случае ее объединения с "Правом и справедливостью", этой коалиции не хватит мест в сейме для того, чтобы иметь большинство и сформировать правительство.
Один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен воспринял этот результат, как поражение.
"Окончательные результаты могут немного измениться, но уже нечего скрывать, что мы понесли поражение, так как сильно ничего не изменится", - сказал он. "Но это не поражение наших идей. Избирательная компания закончилась и наступает период тяжелой работы", - сказал он.
Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России
20 сентября, 08:00
 
В миреПольшаДональд ТускЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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