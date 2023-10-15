https://ria.ru/20231015/poland-1902949361.html

Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах

Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах - РИА Новости, 15.10.2023

Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах

Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов exit poll заявил, что уверен в победе на парламентских выборах, а глава правящей партии "Право РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T22:25

2023-10-15T22:25

2023-10-15T22:34

в мире

польша

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов exit poll заявил, что уверен в победе на парламентских выборах, а глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский – что не уверен.Несколько минут назад завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам exit poll компании Ipsos "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов, а "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию."Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти. Мы этого пока не знаем", - сказал Качиньский после оглашения результатов exit poll.В свою очередь Туск заявил: "наш результат мог быть еще лучше, но уже сегодня можно сказать - это конец плохих времен, конец правления PiS ("Права и справедливости")".Пятая партия, которая войдет в парламент – коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" набрала по данным exit poll 6,2% голосов избирателей. Даже в случае ее объединения с "Правом и справедливостью", этой коалиции не хватит мест в сейме для того, чтобы иметь большинство и сформировать правительство.Один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен воспринял этот результат, как поражение."Окончательные результаты могут немного измениться, но уже нечего скрывать, что мы понесли поражение, так как сильно ничего не изменится", - сказал он. "Но это не поражение наших идей. Избирательная компания закончилась и наступает период тяжелой работы", - сказал он.Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник.

https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

польша

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в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость