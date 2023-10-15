https://ria.ru/20231015/pitanie-1902857912.html

В России упал спрос на детское питание, показало исследование

В России упал спрос на детское питание, показало исследование - РИА Новости, 15.10.2023

В России упал спрос на детское питание, показало исследование

Детское питание в России за год не подорожало, при этом спрос на него понизился на 20% из-за того, что в 2022 году родители сделали запасы, говорится в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:28

2023-10-15T08:28

2023-10-15T08:28

россия

экономика

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Детское питание в России за год не подорожало, при этом спрос на него понизился на 20% из-за того, что в 2022 году родители сделали запасы, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "В сентябре 2023 года жители России покупали товары для детского питания на 21% реже, чем за аналогичный период 2022 года. При этом цены на детское питание за прошедший год практически не изменились", - говорится в исследовании. Как уточняется там же, спрос упал из-за того, "что в 2022 году родители запасались детским питанием, ожидая перебоев с поставками, но дефицита не случилось - отечественные производители насытили рынок". В исследовании также отмечается, что падение спроса зафиксировали и на рынке игрушек для детей: число покупок в сентябре 2023 года снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена на игрушки за тот же период выросла более чем на четверть - до 782 рублей с 620 рублей. По словам специалистов, рост цен на рынке игрушек происходит на фоне нарушения логистических цепочек. А когда цена растет, игрушки покупают реже. В свою очередь, с детским питанием ситуация "не такая однозначная": стоимость товаров практически не влияет на уровень продаж.

https://ria.ru/20231010/nds-1901772174.html

https://ria.ru/20230816/diskauntery-1890504531.html

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россия, экономика