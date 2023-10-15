https://ria.ru/20231015/otets-1902861192.html
Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России
Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России - РИА Новости, 15.10.2023
Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России
Масштабной дискриминации работающих отцов сегодня в России нет, встречаются только отдельные случаи нарушения трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T08:59
2023-10-15T08:59
2023-10-15T08:59
общество
россия
федерация независимых профсоюзов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902478404_0:155:3150:1927_1920x0_80_0_0_ff2fcf3f2427484241e45e9301cef74c.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Масштабной дискриминации работающих отцов сегодня в России нет, встречаются только отдельные случаи нарушения трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой департамент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В третье воскресенье октября в России отмечается день отца, который в этом году выпал на 15 число. "Говорить о трудовой дискриминации работников-отцов как о массовом явлении нельзя. Случаи нарушения прав фиксируются, но обусловлены они больше общей правовой культурой работодателей, допускающих и иные типы нарушений прав работников. Статьей 3 Трудового кодекса РФ установлена недопустимость дискриминации по признаку семейного положения", – говорится в сообщении. По данным департамента, российское трудовое законодательство защищает обоих родителей. Разницу в объеме предоставляемых гарантий можно объяснить особой традиционной социальной ролью матери в семье. "В том случае, если ребенок воспитывается без матери, объем "материнских" прав (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие) переходит к отцу (статья 264 Трудового кодекса РФ)", – уточнили в Федерации. Кроме того, в правовом департаменте добавили, что права работников с детьми чаще всего нарушаются в сфере малого бизнеса, потому что он в большей степени подвержен рыночной нестабильности. Работодатели стараются "оградить" себя от лишних издержек и не трудоустраивают таких кандидатов, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231014/rf-1902727013.html
https://ria.ru/20231015/kinolog-1902845956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902478404_421:0:3150:2047_1920x0_80_0_0_e16899bb240767ec2e94838d0f79b6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Федерация независимых профсоюзов России
Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России
ФНПР: в России масштабной дискриминации работающих отцов сегодня нет
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Масштабной дискриминации работающих отцов сегодня в России нет, встречаются только отдельные случаи нарушения трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой департамент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР
).
В третье воскресенье октября в России отмечается день отца, который в этом году выпал на 15 число.
В России могут ввести День бабушки
"Говорить о трудовой дискриминации работников-отцов как о массовом явлении нельзя. Случаи нарушения прав фиксируются, но обусловлены они больше общей правовой культурой работодателей, допускающих и иные типы нарушений прав работников. Статьей 3 Трудового кодекса РФ установлена недопустимость дискриминации по признаку семейного положения", – говорится в сообщении.
По данным департамента, российское трудовое законодательство защищает обоих родителей. Разницу в объеме предоставляемых гарантий можно объяснить особой традиционной социальной ролью матери в семье.
"В том случае, если ребенок воспитывается без матери, объем "материнских" прав (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие) переходит к отцу (статья 264 Трудового кодекса РФ)", – уточнили в Федерации.
Кроме того, в правовом департаменте добавили, что права работников с детьми чаще всего нарушаются в сфере малого бизнеса, потому что он в большей степени подвержен рыночной нестабильности. Работодатели стараются "оградить" себя от лишних издержек и не трудоустраивают таких кандидатов, отмечается в сообщении.
Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка