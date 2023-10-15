https://ria.ru/20231015/otets-1902861192.html

Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России

Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России - РИА Новости, 15.10.2023

Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России

Масштабной дискриминации работающих отцов сегодня в России нет, встречаются только отдельные случаи нарушения трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:59

2023-10-15T08:59

2023-10-15T08:59

общество

россия

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Масштабной дискриминации работающих отцов сегодня в России нет, встречаются только отдельные случаи нарушения трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой департамент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В третье воскресенье октября в России отмечается день отца, который в этом году выпал на 15 число. "Говорить о трудовой дискриминации работников-отцов как о массовом явлении нельзя. Случаи нарушения прав фиксируются, но обусловлены они больше общей правовой культурой работодателей, допускающих и иные типы нарушений прав работников. Статьей 3 Трудового кодекса РФ установлена недопустимость дискриминации по признаку семейного положения", – говорится в сообщении. По данным департамента, российское трудовое законодательство защищает обоих родителей. Разницу в объеме предоставляемых гарантий можно объяснить особой традиционной социальной ролью матери в семье. "В том случае, если ребенок воспитывается без матери, объем "материнских" прав (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие) переходит к отцу (статья 264 Трудового кодекса РФ)", – уточнили в Федерации. Кроме того, в правовом департаменте добавили, что права работников с детьми чаще всего нарушаются в сфере малого бизнеса, потому что он в большей степени подвержен рыночной нестабильности. Работодатели стараются "оградить" себя от лишних издержек и не трудоустраивают таких кандидатов, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231014/rf-1902727013.html

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общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии