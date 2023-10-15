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Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России - РИА Новости, 15.10.2023
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08:59 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/otets-1902861192.html
Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России
Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России - РИА Новости, 15.10.2023
Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России
Масштабной дискриминации работающих отцов сегодня в России нет, встречаются только отдельные случаи нарушения трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T08:59
2023-10-15T08:59
общество
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Масштабной дискриминации работающих отцов сегодня в России нет, встречаются только отдельные случаи нарушения трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой департамент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В третье воскресенье октября в России отмечается день отца, который в этом году выпал на 15 число. "Говорить о трудовой дискриминации работников-отцов как о массовом явлении нельзя. Случаи нарушения прав фиксируются, но обусловлены они больше общей правовой культурой работодателей, допускающих и иные типы нарушений прав работников. Статьей 3 Трудового кодекса РФ установлена недопустимость дискриминации по признаку семейного положения", – говорится в сообщении. По данным департамента, российское трудовое законодательство защищает обоих родителей. Разницу в объеме предоставляемых гарантий можно объяснить особой традиционной социальной ролью матери в семье. "В том случае, если ребенок воспитывается без матери, объем "материнских" прав (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие) переходит к отцу (статья 264 Трудового кодекса РФ)", – уточнили в Федерации. Кроме того, в правовом департаменте добавили, что права работников с детьми чаще всего нарушаются в сфере малого бизнеса, потому что он в большей степени подвержен рыночной нестабильности. Работодатели стараются "оградить" себя от лишних издержек и не трудоустраивают таких кандидатов, отмечается в сообщении.
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общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Федерация независимых профсоюзов России
Специалисты рассказали о трудовой дискриминацией отцов-работников в России

ФНПР: в России масштабной дискриминации работающих отцов сегодня нет

© iStock.com / Konstantin YuganovОтец гуляет с дочерью
Отец гуляет с дочерью - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© iStock.com / Konstantin Yuganov
Отец гуляет с дочерью. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Масштабной дискриминации работающих отцов сегодня в России нет, встречаются только отдельные случаи нарушения трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой департамент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
В третье воскресенье октября в России отмечается день отца, который в этом году выпал на 15 число.
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"Говорить о трудовой дискриминации работников-отцов как о массовом явлении нельзя. Случаи нарушения прав фиксируются, но обусловлены они больше общей правовой культурой работодателей, допускающих и иные типы нарушений прав работников. Статьей 3 Трудового кодекса РФ установлена недопустимость дискриминации по признаку семейного положения", – говорится в сообщении.
По данным департамента, российское трудовое законодательство защищает обоих родителей. Разницу в объеме предоставляемых гарантий можно объяснить особой традиционной социальной ролью матери в семье.
"В том случае, если ребенок воспитывается без матери, объем "материнских" прав (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие) переходит к отцу (статья 264 Трудового кодекса РФ)", – уточнили в Федерации.
Кроме того, в правовом департаменте добавили, что права работников с детьми чаще всего нарушаются в сфере малого бизнеса, потому что он в большей степени подвержен рыночной нестабильности. Работодатели стараются "оградить" себя от лишних издержек и не трудоустраивают таких кандидатов, отмечается в сообщении.
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ОбществоРоссияФедерация независимых профсоюзов России
 
 
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