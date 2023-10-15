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ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.10.2023
ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 36 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T00:49
2023-10-15T00:49
2023-10-15T00:49
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 36 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметров, на ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 36 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, а также Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Киевском районе Донецка. В предыдущие сутки ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР.
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ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР