https://ria.ru/20231015/obstrel-1902923567.html

После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без света

После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без света - РИА Новости, 15.10.2023

После обстрела ВСУ четыре белгородских села остались без света

При обстреле Украиной двух сел в Краснояружской районе была повреждена линия электропередачи, в результате четыре населенных пункта остались без электричества,... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T17:58

2023-10-15T17:58

2023-10-15T17:58

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. При обстреле Украиной двух сел в Краснояружской районе была повреждена линия электропередачи, в результате четыре населенных пункта остались без электричества, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка", - написал Гладков. Он уточнил, что к устранению последствий аварийные службы приступят в светлое время суток. При обстреле украинскими войсками окраин сел Демидовка и Графовка в пятницу, 13 октября, была также повреждена ЛЭП, частично без электричества остались жители пяти населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка.

https://ria.ru/20231015/pvo-1902848606.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия