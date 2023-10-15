https://ria.ru/20231015/obstrel-1902895602.html
При обстреле Донецка погиб ребенок
При обстреле Донецка погиб ребенок - РИА Новости, 15.10.2023
При обстреле Донецка погиб ребенок
При обстреле украинскими войсками Донецка погиб ребенок, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:30
2023-10-15T14:30
2023-10-15T14:44
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Донецка погиб ребенок, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Лазурной, 38, погиб ребенок — мальчик 2013 года рождения", — говорится в публикации. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, во время обстрела ребенок получил тяжелые ранения и позже умер в больнице.Кроме того, добавили в представительстве, получил ранения житель поселка Владимировка — мужчина 1963 года рождения.По информации ведомства, в 12:30 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Владимировку обстреляли часом ранее, в 11:30, четырьмя такими же снарядами.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, СЦКК
При обстреле Донецка погиб ребенок
Представительство ДНР сообщило о гибели ребенка при обстреле Донецка