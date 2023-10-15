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При обстреле Донецка погиб ребенок - РИА Новости, 15.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 15.10.2023 (обновлено: 14:44 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/obstrel-1902895602.html
При обстреле Донецка погиб ребенок
При обстреле Донецка погиб ребенок - РИА Новости, 15.10.2023
При обстреле Донецка погиб ребенок
При обстреле украинскими войсками Донецка погиб ребенок, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:30
2023-10-15T14:44
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Донецка погиб ребенок, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Лазурной, 38, погиб ребенок — мальчик 2013 года рождения", — говорится в публикации. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, во время обстрела ребенок получил тяжелые ранения и позже умер в больнице.Кроме того, добавили в представительстве, получил ранения житель поселка Владимировка — мужчина 1963 года рождения.По информации ведомства, в 12:30 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Владимировку обстреляли часом ранее, в 11:30, четырьмя такими же снарядами.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, СЦКК
При обстреле Донецка погиб ребенок

Представительство ДНР сообщило о гибели ребенка при обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Донецка погиб ребенок, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Лазурной, 38, погиб ребенок — мальчик 2013 года рождения", — говорится в публикации.
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Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, во время обстрела ребенок получил тяжелые ранения и позже умер в больнице.
Кроме того, добавили в представительстве, получил ранения житель поселка Владимировка — мужчина 1963 года рождения.
По информации ведомства, в 12:30 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Владимировку обстреляли часом ранее, в 11:30, четырьмя такими же снарядами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияСЦКК
 
 
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