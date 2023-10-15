https://ria.ru/20231015/obstrel-1902888031.html

При обстреле Донецка сильно пострадал ребенок

При обстреле Донецка сильно пострадал ребенок - РИА Новости, 15.10.2023

При обстреле Донецка сильно пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, он госпитализирован с тяжелыми ранениями, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:30

2023-10-15T13:30

2023-10-15T13:30

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, он госпитализирован с тяжелыми ранениями, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Лазурной получил ранение мальчик 2013 г.р. Ребёнок госпитализирован в учреждение здравоохранения с тяжёлыми ранениями", - написал Кулемзин. Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об обстреле Донецка снарядами "натовского" калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия