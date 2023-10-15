https://ria.ru/20231015/nespravedlivost-1902851931.html

В Китае указали на недопустимость несправедливости в отношении Палестины

В Китае указали на недопустимость несправедливости в отношении Палестины - РИА Новости, 15.10.2023

В Китае указали на недопустимость несправедливости в отношении Палестины

Китай считает, что длящаяся уже более полувека историческая несправедливость в отношении Палестины не может продолжаться дальше, заявил глава МИД КНР Ван И в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T05:18

2023-10-15T05:18

2023-10-15T05:19

в мире

израиль

китай

палестина

ван и (политик)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Китай считает, что длящаяся уже более полувека историческая несправедливость в отношении Палестины не может продолжаться дальше, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. "Китай в настоящее время тесно взаимодействует со всеми сторонами, чтобы поспособствовать прекращению огня и окончанию войны", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По его словам, главным приоритетом является обеспечение безопасности гражданского населения, скорейшее открытие каналов гуманитарной помощи и защита основных потребностей населения сектора Газа. "Китай считает, что историческая несправедливость, которая в отношении Палестины продолжается уже более полувека, не может продолжаться дальше", - указал он. Ван И подчеркнул, что все миролюбивые и выступающие за справедливость страны должны высказаться и четко потребовать скорейшей реализации плана "Два государства для двух народов". Фархан в свою очередь отметил, что Саудовская Аравия выступает против насильственного переселения Израилем жителей Газы за пределы региона. Он также выразил надежду на то, что международное сообщество будет работать сообща для недопущения разрастания конфликта на другие страны. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/risk-1902846904.html

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в мире, израиль, китай, палестина, ван и (политик), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году