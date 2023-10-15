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Треть россиян хотели бы стать начальниками, показало исследование - РИА Новости, 15.10.2023
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10:11 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/nachalnik-1902870440.html
Треть россиян хотели бы стать начальниками, показало исследование
Треть россиян хотели бы стать начальниками, показало исследование - РИА Новости, 15.10.2023
Треть россиян хотели бы стать начальниками, показало исследование
Треть россиян хотели бы стать начальниками, а примерно каждый двадцатый был руководителем и не хочет повторения этого опыта ни при каких обстоятельствах,... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:11
2023-10-15T10:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
дальний восток
исследование
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Треть россиян хотели бы стать начальниками, а примерно каждый двадцатый был руководителем и не хочет повторения этого опыта ни при каких обстоятельствах, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Хотели бы стать начальниками 33% россиян в возрасте 18-65 лет. Уже занимают руководящие посты 8% респондентов. При этом 42% не хотели бы руководить другими людьми. У 6% россиян был опыт руководящей работы, и они не хотят его повторения. Каждый десятый затруднился ответить на этот вопрос", - говорится в исследовании. Больше всего желающих занять руководящие должности в Москве и Московской области, в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке, меньше других – в Сибири, уточняется в исследовании. Самым важным качеством в начальнике 53% респондентов считают профессионализм и компетентность, 27% назвали честность и справедливость, 9% полагают, что главное качество руководителя доброта и забота о подчиненных, чуть менее популярными были варианты "умение признавать свои ошибки" и "строгость". По данным исследования, для 43% опрошенных в работе важнее всего зарплата. Примерно каждый пятый россиянин считает самым главным отношения с коллективом, 16% больше всего ценят наличие свободного времени и гибкий график. Кроме того, главным на работе 14% опрошенных считают профессиональную самореализацию, 3% - карьеру, и лишь 2% - служебный статус и должность.
https://ria.ru/20231015/otets-1902861192.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), дальний восток, исследование
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Дальний Восток, Исследование
Треть россиян хотели бы стать начальниками, показало исследование

Открытие: начальниками хотели бы стать 33% россиян в возрасте от 18 до 65 лет

© Depositphotos.com / IgorVetushkoВ офисе
В офисе - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Depositphotos.com / IgorVetushko
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Треть россиян хотели бы стать начальниками, а примерно каждый двадцатый был руководителем и не хочет повторения этого опыта ни при каких обстоятельствах, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Хотели бы стать начальниками 33% россиян в возрасте 18-65 лет. Уже занимают руководящие посты 8% респондентов. При этом 42% не хотели бы руководить другими людьми. У 6% россиян был опыт руководящей работы, и они не хотят его повторения. Каждый десятый затруднился ответить на этот вопрос", - говорится в исследовании.
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Больше всего желающих занять руководящие должности в Москве и Московской области, в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке, меньше других – в Сибири, уточняется в исследовании.
Самым важным качеством в начальнике 53% респондентов считают профессионализм и компетентность, 27% назвали честность и справедливость, 9% полагают, что главное качество руководителя доброта и забота о подчиненных, чуть менее популярными были варианты "умение признавать свои ошибки" и "строгость".
По данным исследования, для 43% опрошенных в работе важнее всего зарплата. Примерно каждый пятый россиянин считает самым главным отношения с коллективом, 16% больше всего ценят наличие свободного времени и гибкий график. Кроме того, главным на работе 14% опрошенных считают профессиональную самореализацию, 3% - карьеру, и лишь 2% - служебный статус и должность.
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