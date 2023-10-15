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На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся

На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся - РИА Новости, 15.10.2023

На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся

Житель Свердловской области наехал на пешехода, после чего скинул его тело в канаву и уехал, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служа регионального... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T11:21

2023-10-15T11:21

2023-10-15T11:22

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области наехал на пешехода, после чего скинул его тело в канаву и уехал, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служа регионального УГИБДД. "Двенадцатого октября в 04.30 (02.30 мск) в селе Коркинское Туринского района неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по улице. Свердлова напротив дома №30, допустил наезд на пешехода, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина 1969 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники госавтоинспекции на месте ДТП изъяли части от автомобиля, совершившего наезд, по которым один из местных жителей указал на предполагаемого водителя, который впоследствии дал признательные показания. По данным ведомства, 40-летний мужчина пояснил, что направлялся на работу на своем автомобиле и из-за темного времени суток и дождя не заметил лежащего на дороге человека и проехал по нему, после чего оттащил его с дороги и уехал. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы", - добавили в ГИБДД.

https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html

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происшествия, авто, свердловская область, россия, угибдд, гибдд мвд рф