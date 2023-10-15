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На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся - РИА Новости, 15.10.2023
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11:21 15.10.2023 (обновлено: 11:22 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/mvd-1902877417.html
На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся
На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся - РИА Новости, 15.10.2023
На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся
Житель Свердловской области наехал на пешехода, после чего скинул его тело в канаву и уехал, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служа регионального... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:21
2023-10-15T11:22
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области наехал на пешехода, после чего скинул его тело в канаву и уехал, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служа регионального УГИБДД. "Двенадцатого октября в 04.30 (02.30 мск) в селе Коркинское Туринского района неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по улице. Свердлова напротив дома №30, допустил наезд на пешехода, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина 1969 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники госавтоинспекции на месте ДТП изъяли части от автомобиля, совершившего наезд, по которым один из местных жителей указал на предполагаемого водителя, который впоследствии дал признательные показания. По данным ведомства, 40-летний мужчина пояснил, что направлялся на работу на своем автомобиле и из-за темного времени суток и дождя не заметил лежащего на дороге человека и проехал по нему, после чего оттащил его с дороги и уехал. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы", - добавили в ГИБДД.
https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html
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происшествия, авто, свердловская область, россия, угибдд, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Свердловская область, Россия, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ
На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся

МВД: житель Свердловской области наехал на пешехода и скинул его тело в канаву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области наехал на пешехода, после чего скинул его тело в канаву и уехал, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служа регионального УГИБДД.
"Двенадцатого октября в 04.30 (02.30 мск) в селе Коркинское Туринского района неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по улице. Свердлова напротив дома №30, допустил наезд на пешехода, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина 1969 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
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Сотрудники госавтоинспекции на месте ДТП изъяли части от автомобиля, совершившего наезд, по которым один из местных жителей указал на предполагаемого водителя, который впоследствии дал признательные показания.
По данным ведомства, 40-летний мужчина пояснил, что направлялся на работу на своем автомобиле и из-за темного времени суток и дождя не заметил лежащего на дороге человека и проехал по нему, после чего оттащил его с дороги и уехал.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы", - добавили в ГИБДД.
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