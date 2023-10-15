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Бирюков поблагодарил московских дорожников за труд и заботу о городе - РИА Новости, 15.10.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:34 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/moskva-1902912278.html
Бирюков поблагодарил московских дорожников за труд и заботу о городе
Бирюков поблагодарил московских дорожников за труд и заботу о городе - РИА Новости, 15.10.2023
Бирюков поблагодарил московских дорожников за труд и заботу о городе
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником и поблагодарил их... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:34
2023-10-15T16:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях. Профессиональный праздник дорожников - День работников дорожного хозяйства - отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. "Тысячи километров дорог и многочисленные инженерные сооружения объединяют микрорайоны, районы и округа. От надежной эксплуатации и своевременного ухода за дорожным полотном и мостовыми сооружениями зависят безопасность и комфорт миллионов пешеходов, пассажиров и автомобилистов, социально-экономическое благополучие и деловая активность всего столичного мегаполиса", - приводит слова Бирюкова столичный комплекс городского хозяйства. По словам Бирюкова, работники дорожного хозяйства круглосуточно, зимой и летом заботятся о чистоте города и безопасности транспортных артерий. Ежегодно они проводят капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений столицы, принимают участие в реализации проектов развития комфортной городской среды. Заммэра отметил, что для выполнения поставленных задач создан многотысячный парк современной спецтехники, на 10 городских заводах производятся асфальтобетонные смеси, за изменением погодных условий круглосуточно следит собственное Управление метеоразработок городских служб. "Желаем каждому из наших специалистов здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов! Благодарим за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях!", - сказал Бирюков.
https://ria.ru/20231015/dorozhnoe_khozyaystvo-1902483154.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков поблагодарил московских дорожников за труд и заботу о городе

Заммэра Бирюков поблагодарил московских дорожников за труд и заботу о городе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУкладка асфальта дорожными рабочими в Москве
Укладка асфальта дорожными рабочими в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Укладка асфальта дорожными рабочими в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях.
Профессиональный праздник дорожников - День работников дорожного хозяйства - отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.
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День работников дорожного хозяйства в России
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"Тысячи километров дорог и многочисленные инженерные сооружения объединяют микрорайоны, районы и округа. От надежной эксплуатации и своевременного ухода за дорожным полотном и мостовыми сооружениями зависят безопасность и комфорт миллионов пешеходов, пассажиров и автомобилистов, социально-экономическое благополучие и деловая активность всего столичного мегаполиса", - приводит слова Бирюкова столичный комплекс городского хозяйства.
По словам Бирюкова, работники дорожного хозяйства круглосуточно, зимой и летом заботятся о чистоте города и безопасности транспортных артерий. Ежегодно они проводят капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений столицы, принимают участие в реализации проектов развития комфортной городской среды.
Заммэра отметил, что для выполнения поставленных задач создан многотысячный парк современной спецтехники, на 10 городских заводах производятся асфальтобетонные смеси, за изменением погодных условий круглосуточно следит собственное Управление метеоразработок городских служб.
«
"Желаем каждому из наших специалистов здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов! Благодарим за труд и искреннюю заботу о Москве и ее жителях!", - сказал Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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