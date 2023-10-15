https://ria.ru/20231015/moldavia-1902900634.html
Молдавия не вступит в ЕС без Украины, заявил депутат Европарламента
Молдавия не вступит в ЕС без Украины, заявил депутат Европарламента - РИА Новости, 15.10.2023
Молдавия не вступит в ЕС без Украины, заявил депутат Европарламента
Процесс вступления Молдавии в Европейский союз будет очень сложным, республика не сможет стать частью ЕС без Украины, считает депутат Европарламента Алин... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:06
2023-10-15T15:06
2023-10-15T15:07
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Процесс вступления Молдавии в Европейский союз будет очень сложным, республика не сможет стать частью ЕС без Украины, считает депутат Европарламента Алин Митуца. "Молдавия и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен. Каждую главу переговоров необходимо воспринимать слово в слово и обсуждать. Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины", - заявил Митуца в эфире радио Moldova. По его словам, Европейский союз тратит 260 миллиардов евро в год для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии. "У Молдавии и Украины нет возможности вступить в Европейский Союз в очень сжатые сроки, поскольку такие решения должны приниматься с согласия всех 27 государств, а это сложный процесс", - подчеркнул Митуца. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, молдавия, украина, майя санду, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, брюссель
В мире, Молдавия, Украина, Майя Санду, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Брюссель
Молдавия не вступит в ЕС без Украины, заявил депутат Европарламента
Депутат Европарламента Митуца: Молдавия не сможет вступить в ЕС без Украины
КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Процесс вступления Молдавии в Европейский союз будет очень сложным, республика не сможет стать частью ЕС без Украины, считает депутат Европарламента Алин Митуца.
"Молдавия и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен. Каждую главу переговоров необходимо воспринимать слово в слово и обсуждать. Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины", - заявил Митуца в эфире радио Moldova.
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По его словам, Европейский союз тратит 260 миллиардов евро в год для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии.
"У Молдавии и Украины нет возможности вступить в Европейский Союз в очень сжатые сроки, поскольку такие решения должны приниматься с согласия всех 27 государств, а это сложный процесс", - подчеркнул Митуца.
Президент Молдавии Майя Санду
в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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