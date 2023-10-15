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Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 15.10.2023 (обновлено: 13:59 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/mo-1902889228.html
Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.10.2023
Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак ВСУ, Киев потерял до 410 военнослужащих, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:40
2023-10-15T13:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
киев
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак ВСУ, Киев потерял до 410 военнослужащих, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства обороны РФ"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Андреевки и Клещеевки в ДНР поражены живая сила и техника 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ. Также в районах Дылеевки, Желанного и Тоненького в ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ."Общие потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", а также орудия: Д-30 и Д-20", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231015/rf-1902889794.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика, Киев
Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак ВСУ, Киев потерял до 410 военнослужащих, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства обороны РФ
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
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Кроме того, в районах Андреевки и Клещеевки в ДНР поражены живая сила и техника 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ. Также в районах Дылеевки, Желанного и Тоненького в ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", а также орудия: Д-30 и Д-20", - уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
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