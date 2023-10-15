https://ria.ru/20231015/mo-1902889228.html

Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.10.2023

Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак ВСУ, Киев потерял до 410 военнослужащих, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:40

2023-10-15T13:40

2023-10-15T13:59

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак ВСУ, Киев потерял до 410 военнослужащих, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства обороны РФ"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Андреевки и Клещеевки в ДНР поражены живая сила и техника 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ. Также в районах Дылеевки, Желанного и Тоненького в ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ."Общие потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", а также орудия: Д-30 и Д-20", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231015/rf-1902889794.html

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