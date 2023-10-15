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На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода

На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода - РИА Новости, 15.10.2023

На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода

Госавтоинспекция Москвы сообщает, что движение по одной полосе на 31-ом километре МКАД будет закрыто с 16 октября по 3 марта. Информация размешена в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:07

2023-10-15T15:07

2023-10-15T15:11

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы сообщает, что движение по одной полосе на 31-ом километре МКАД будет закрыто с 16 октября по 3 марта. Информация размешена в Telegram-канале ведомства. "Госавтоинспекция Москвы информирует о введении ограничения в движении транспорта. Ограничения связаны со строительными работами. В период с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года будет закрыто движение транспорта по одной полосе на 31 км внешней стороны МКАД (от остановки "Южная ТЭЦ" до дома 17 по Советской улице (пос. Дубровский))", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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