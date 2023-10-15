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На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода - РИА Новости, 15.10.2023
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15:07 15.10.2023 (обновлено: 15:11 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/mkad-1902900831.html
На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода
На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода - РИА Новости, 15.10.2023
На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода
Госавтоинспекция Москвы сообщает, что движение по одной полосе на 31-ом километре МКАД будет закрыто с 16 октября по 3 марта. Информация размешена в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:07
2023-10-15T15:11
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы сообщает, что движение по одной полосе на 31-ом километре МКАД будет закрыто с 16 октября по 3 марта. Информация размешена в Telegram-канале ведомства. "Госавтоинспекция Москвы информирует о введении ограничения в движении транспорта. Ограничения связаны со строительными работами. В период с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года будет закрыто движение транспорта по одной полосе на 31 км внешней стороны МКАД (от остановки "Южная ТЭЦ" до дома 17 по Советской улице (пос. Дубровский))", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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москва, авто, россия, общество
Москва, Авто, Россия, Общество
На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода

МВД: на 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе на 4,5 месяца

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы сообщает, что движение по одной полосе на 31-ом километре МКАД будет закрыто с 16 октября по 3 марта. Информация размешена в Telegram-канале ведомства.
"Госавтоинспекция Москвы информирует о введении ограничения в движении транспорта. Ограничения связаны со строительными работами. В период с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года будет закрыто движение транспорта по одной полосе на 31 км внешней стороны МКАД (от остановки "Южная ТЭЦ" до дома 17 по Советской улице (пос. Дубровский))", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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