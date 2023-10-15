https://ria.ru/20231015/miting-1902950663.html

В Берлине разогнали крупный митинг в поддержку Палестины

В Берлине разогнали крупный митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 15.10.2023

В Берлине разогнали крупный митинг в поддержку Палестины

Полиция в Берлине разогнала крупный несогласованный митинг в поддержку Палестины, пишет Tagesspiegel. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T22:43

2023-10-15T22:43

2023-10-15T23:14

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Полиция в Берлине разогнала крупный несогласованный митинг в поддержку Палестины, пишет Tagesspiegel.По данным газеты, в воскресенье вечером на Потсдамской площади в центре города собралось около тысячи человек. Манифестанты принесли с собой плакаты и баннеры, надписи на которых выражали солидарность с Палестиной и сектором Газа.На плакатах можно было увидеть фразы: "Геноцид не является решением" и "Газа — самая большая в мире тюрьма становится самым большим кладбищем на земле". Кроме того, как пишет издание, протестующие выразили готовность положить свою жизнь и пролить кровь за мечеть Аль-Аксу в Иерусалиме. Силовики призвала собравшихся разойтись по домам, поскольку изначально пикет согласовали с намного меньшим количеством участников. В итоге протестующие проигнорировали это требование, после чего около 500 полицейских разогнали демонстрацию.Они задержали несколько зачинщиков акции, некоторых протестующих — после попыток оказать сопротивление и применить пиротехнику. По данным полиции, пострадал как минимум один сотрудник правоохранительных органов. Количество задержанных не уточняется.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/aktsiya-1902831977.html

https://ria.ru/20231015/iran-1902919484.html

https://ria.ru/20231015/gaza-1902944574.html

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в мире, берлин (город), израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина