https://ria.ru/20231015/miting-1902939062.html

На митинг в поддержку Палестины в Праге пришли около 150 человек

На митинг в поддержку Палестины в Праге пришли около 150 человек - РИА Новости, 15.10.2023

На митинг в поддержку Палестины в Праге пришли около 150 человек

Около 150 человек приняли участие в пражском митинге протеста против ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:07

2023-10-15T20:07

2023-10-15T20:07

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

яна чернохова

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ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Около 150 человек приняли участие в пражском митинге протеста против ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября, еще около 15 человек пришли выразить свою поддержку Израилю, сообщило в воскресенье новостное издание Idnes. "Около 150 человек участвовали в митинге протеста против ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября. Акция прошла в верхней части Вацлавской площади в центре Праги. "Мы не ХАМАС!" - заявил в самом начале митинга один из первых ораторов. Неподалеку от сторонников Палестины собралось около 15 человек, чтобы выразить свою поддержку Израилю, среди них была и глава Минобороны Чехии Яна Чернохова", - сообщило издание. На случай конфликтного развития событий на Вацлавской площади в районе акции несли службу десятки полицейских, а также присутствовали члены городского руководства. По окончании митингов произошел небольшой обмен мнениями между представителями обоих мероприятий, носивший сугубо мирный характер. "То, что произошло в Израиле 7 октября, конечно, не может оставить равнодушным ни одного порядочного человека, и ни у кого из нас нет сомнений в том, кто в этой ситуации прав", - сказала изданию Чернохова. Говоря о пропалестинских демонстрантах, глава минобороны отметила, что каждый имеет право на выражение своего мнения. Организаторы пропалестинской акции — члены гражданской инициативы "Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке", раздали участникам мероприятия небольшие палестинские флажки. Некоторые из собравшихся были одеты в палестинские платки или несли транспаранты с лозунгами "Свободу Палестине" или "Мир на Ближнем Востоке". Демонстранты почтили минутой молчания память жертв конфликта, а в конце митинга спели палестинский гимн. В заключение организаторы акции заявили, что планируют дальнейшие митинги.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, палестина, прага, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, яна чернохова