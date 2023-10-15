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На митинг в поддержку Палестины в Праге пришли около 150 человек - РИА Новости, 15.10.2023
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20:07 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/miting-1902939062.html
На митинг в поддержку Палестины в Праге пришли около 150 человек
На митинг в поддержку Палестины в Праге пришли около 150 человек - РИА Новости, 15.10.2023
На митинг в поддержку Палестины в Праге пришли около 150 человек
Около 150 человек приняли участие в пражском митинге протеста против ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T20:07
2023-10-15T20:07
в мире
израиль
палестина
прага
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
яна чернохова
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ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Около 150 человек приняли участие в пражском митинге протеста против ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября, еще около 15 человек пришли выразить свою поддержку Израилю, сообщило в воскресенье новостное издание Idnes. "Около 150 человек участвовали в митинге протеста против ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября. Акция прошла в верхней части Вацлавской площади в центре Праги. "Мы не ХАМАС!" - заявил в самом начале митинга один из первых ораторов. Неподалеку от сторонников Палестины собралось около 15 человек, чтобы выразить свою поддержку Израилю, среди них была и глава Минобороны Чехии Яна Чернохова", - сообщило издание. На случай конфликтного развития событий на Вацлавской площади в районе акции несли службу десятки полицейских, а также присутствовали члены городского руководства. По окончании митингов произошел небольшой обмен мнениями между представителями обоих мероприятий, носивший сугубо мирный характер. "То, что произошло в Израиле 7 октября, конечно, не может оставить равнодушным ни одного порядочного человека, и ни у кого из нас нет сомнений в том, кто в этой ситуации прав", - сказала изданию Чернохова. Говоря о пропалестинских демонстрантах, глава минобороны отметила, что каждый имеет право на выражение своего мнения. Организаторы пропалестинской акции — члены гражданской инициативы "Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке", раздали участникам мероприятия небольшие палестинские флажки. Некоторые из собравшихся были одеты в палестинские платки или несли транспаранты с лозунгами "Свободу Палестине" или "Мир на Ближнем Востоке". Демонстранты почтили минутой молчания память жертв конфликта, а в конце митинга спели палестинский гимн. В заключение организаторы акции заявили, что планируют дальнейшие митинги.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, палестина, прага, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, яна чернохова
В мире, Израиль, Палестина, Прага, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Яна Чернохова
На митинг в поддержку Палестины в Праге пришли около 150 человек

Idnes: на митинг в поддержку Палестины в центре Праге пришли около 150 человек

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Чехии в центре Праги
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги
Читать ria.ru в
ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Около 150 человек приняли участие в пражском митинге протеста против ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября, еще около 15 человек пришли выразить свою поддержку Израилю, сообщило в воскресенье новостное издание Idnes.
"Около 150 человек участвовали в митинге протеста против ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября. Акция прошла в верхней части Вацлавской площади в центре Праги. "Мы не ХАМАС!" - заявил в самом начале митинга один из первых ораторов. Неподалеку от сторонников Палестины собралось около 15 человек, чтобы выразить свою поддержку Израилю, среди них была и глава Минобороны Чехии Яна Чернохова", - сообщило издание.
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На случай конфликтного развития событий на Вацлавской площади в районе акции несли службу десятки полицейских, а также присутствовали члены городского руководства.
По окончании митингов произошел небольшой обмен мнениями между представителями обоих мероприятий, носивший сугубо мирный характер.
"То, что произошло в Израиле 7 октября, конечно, не может оставить равнодушным ни одного порядочного человека, и ни у кого из нас нет сомнений в том, кто в этой ситуации прав", - сказала изданию Чернохова. Говоря о пропалестинских демонстрантах, глава минобороны отметила, что каждый имеет право на выражение своего мнения.
Организаторы пропалестинской акции — члены гражданской инициативы "Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке", раздали участникам мероприятия небольшие палестинские флажки. Некоторые из собравшихся были одеты в палестинские платки или несли транспаранты с лозунгами "Свободу Палестине" или "Мир на Ближнем Востоке". Демонстранты почтили минутой молчания память жертв конфликта, а в конце митинга спели палестинский гимн. В заключение организаторы акции заявили, что планируют дальнейшие митинги.
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В миреИзраильПалестинаПрагаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЯна Чернохова
 
 
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