https://ria.ru/20231015/mid-1902860432.html

МИД Египта сообщил о новых трудностях для жителей Газы

МИД Египта сообщил о новых трудностях для жителей Газы - РИА Новости, 15.10.2023

МИД Египта сообщил о новых трудностях для жителей Газы

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт с египетской стороны, однако... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:49

2023-10-15T08:49

2023-10-15T08:49

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открыт с египетской стороны, однако в результате бомбардировок дороги со стороны Газы были повреждены. Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщала, что ни одному иностранному гражданину пока не разрешили покинуть Газу через КПП "Рафах" на границе с Египтом. "Контрольно-пропускной пункт "Рафах" официально открыт с египетской стороны, он был открыт всё это время", - заявил глава МИД в интервью телеканалу CNN. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что осуществленные с воздуха бомбардировки вывели из строя дороги со стороны сектора Газа. Шукри подчеркнул, что если иностранным гражданам, которые находятся в Газе, удастся пройти через КПП, то власти Египта помогут им с перелетом, чтобы те вернулись в родные страны. Глава МИД, чьи слова приводит телеканал, добавил, что Египет "пытался" работать с ООН по вопросу о поставках гуманитарной помощи в Газу, однако не получил соответствующего разрешения. Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что страна стремится открыть КПП "Рафах" для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. Во вторник египетские источники заявили РИА Новости, что двое египетских рабочих пострадали от осколков из-за обстрела Израилем палестинской стороны КПП "Рафах" на границе Египта и Израиля. Армия обороны Израиля признала, что ее самолеты во вторник нанесли удары по КПП. Ранее источники сообщали, что "Рафах" вновь закрыт из-за израильских ударов по палестинской части погранперехода. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/gaza-1902800192.html

https://ria.ru/20231015/gaza-1902859599.html

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