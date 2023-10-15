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Умер художник и поэт Гавриил Лубнин - РИА Новости, 15.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:16 15.10.2023 (обновлено: 22:29 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/lubnin-1902948617.html
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин - РИА Новости, 15.10.2023
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин
Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет, информацию об этом подтвердили в группе арт-центра "Гаркундель" во "ВКонтакте" . РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:16
2023-10-15T22:29
культура
ленинград
аукцыон
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет, информацию об этом подтвердили в группе арт-центра "Гаркундель" во "ВКонтакте" ."У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушел из жизни &lt;...&gt; блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин", — говорится в сообщении.Лубнин родился в 1969 году в Ленинграде. Он стал известен благодаря своим картинам на крафтовой бумаге, которые он сопровождал ироничными двустишиями. Он также сотрудничал с группой "Чирвонцы" как автор песен и — как художник с группой "АукцЫон".
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ленинград, аукцыон
Культура, Ленинград, АукцЫон
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин

В Петербурге на 55-ом году жизни умер художник и поэт Гавриил Лубнин

© Фото : соцсети художникаХудожник Гавриил Лубнин
Художник Гавриил Лубнин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : соцсети художника
Художник Гавриил Лубнин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет, информацию об этом подтвердили в группе арт-центра "Гаркундель" во "ВКонтакте" .
"У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушел из жизни <...> блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин", — говорится в сообщении.
Лубнин родился в 1969 году в Ленинграде. Он стал известен благодаря своим картинам на крафтовой бумаге, которые он сопровождал ироничными двустишиями. Он также сотрудничал с группой "Чирвонцы" как автор песен и — как художник с группой "АукцЫон".
 
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