https://ria.ru/20231015/lubnin-1902948617.html
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин - РИА Новости, 15.10.2023
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин
Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет, информацию об этом подтвердили в группе арт-центра "Гаркундель" во "ВКонтакте" . РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:16
2023-10-15T22:16
2023-10-15T22:29
культура
ленинград
аукцыон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902946290_0:40:876:533_1920x0_80_0_0_1fa18edf6286c0d8fdd7de6e492f4123.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет, информацию об этом подтвердили в группе арт-центра "Гаркундель" во "ВКонтакте" ."У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушел из жизни <...> блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин", — говорится в сообщении.Лубнин родился в 1969 году в Ленинграде. Он стал известен благодаря своим картинам на крафтовой бумаге, которые он сопровождал ироничными двустишиями. Он также сотрудничал с группой "Чирвонцы" как автор песен и — как художник с группой "АукцЫон".
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902946290_52:0:824:579_1920x0_80_0_0_3f975081bc9569b8b488641f5c45253a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, аукцыон
Культура, Ленинград, АукцЫон
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин
В Петербурге на 55-ом году жизни умер художник и поэт Гавриил Лубнин