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Умер художник и поэт Гавриил Лубнин

Умер художник и поэт Гавриил Лубнин - РИА Новости, 15.10.2023

Умер художник и поэт Гавриил Лубнин

Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет, информацию об этом подтвердили в группе арт-центра "Гаркундель" во "ВКонтакте" . РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T22:16

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2023-10-15T22:29

культура

ленинград

аукцыон

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет, информацию об этом подтвердили в группе арт-центра "Гаркундель" во "ВКонтакте" ."У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушел из жизни <...> блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин", — говорится в сообщении.Лубнин родился в 1969 году в Ленинграде. Он стал известен благодаря своим картинам на крафтовой бумаге, которые он сопровождал ироничными двустишиями. Он также сотрудничал с группой "Чирвонцы" как автор песен и — как художник с группой "АукцЫон".

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ленинград, аукцыон