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Умерла звезда сериала "Твин Пикс" - РИА Новости, 15.10.2023
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Культура
 
08:44 15.10.2023 (обновлено: 10:44 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/lori-1902859947.html
Умерла звезда сериала "Твин Пикс"
Умерла звезда сериала "Твин Пикс" - РИА Новости, 15.10.2023
Умерла звезда сериала "Твин Пикс"
Американская актриса Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T08:44
2023-10-15T10:44
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости Американская актриса Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter. "Лори какое-то время чувствовала себя плохо", — сказала ее агент Марион Розенберг. В интервью агентству Associated Press агент заявила, что Лори "умерла от старости", добавив, что она обладала превосходным талантом и была замечательным человеком. Пайпер Лори родилась 22 января 1932 года в Детройте. Она трижды номинировалась на "Оскар", была известна по фильмам "Мошенник" и "Кэрри", а также сериалу "Твин Пикс". За роль Кэтрин Мартелл в "Твин Пикс" она получила "Золотой глобус".
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the hollywood reporter, детройт, новости культуры
Культура, The Hollywood Reporter, Детройт, Новости культуры
Умерла звезда сериала "Твин Пикс"

Актриса из сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни

© AFP 2023 / ROBYN BECKАмериканская актриса Пайпер Лори
Американская актриса Пайпер Лори - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
Американская актриса Пайпер Лори. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости Американская актриса Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter.
"Лори какое-то время чувствовала себя плохо", — сказала ее агент Марион Розенберг.
© Lynch/Frost Productions (1990)Кадр из сериала "Твин Пикс"
Кадр из сериала Твин Пикс
© Lynch/Frost Productions (1990)
Кадр из сериала "Твин Пикс". Архивное фото
В интервью агентству Associated Press агент заявила, что Лори "умерла от старости", добавив, что она обладала превосходным талантом и была замечательным человеком.
Пайпер Лори родилась 22 января 1932 года в Детройте. Она трижды номинировалась на "Оскар", была известна по фильмам "Мошенник" и "Кэрри", а также сериалу "Твин Пикс". За роль Кэтрин Мартелл в "Твин Пикс" она получила "Золотой глобус".
 
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