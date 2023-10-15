https://ria.ru/20231015/livan-1902903345.html
Армия Израиля сообщила о новом обстреле ее поста на границе с Ливаном
Армия Израиля сообщила о новом обстреле ее поста на границе с Ливаном - РИА Новости, 15.10.2023
Армия Израиля сообщила о новом обстреле ее поста на границе с Ливаном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз за час сообщила в Telegram-канале об ударе по ее посту на границе с Ливаном. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:31
2023-10-15T15:31
2023-10-15T16:13
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз за час сообщила в Telegram-канале об ударе по ее посту на границе с Ливаном."Было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ на границе с Ливаном", — говорится в публикации.ЦАХАЛ добавил, что открыл ответный артиллерийский огонь по местам запуска, указав в том числе на обстрел военного поста "Хезболлы".Сегодня днем ливанское движение подтвердило удары по позициям ЦАХАЛ в поселении Штула вблизи израильско-ливанской границы в ответ на убийство журналистов и гражданских лиц на юге Ливана.С начала обострения израильско-палестинского конфликта ливанское движение "Хезболла" и израильская армия обмениваются единичными ударами по приграничным территориям, избегая масштабной эскалации. Тем не менее власти Израиля не исключают ухудшения ситуации на севере и направили туда отряды резервистов.Как заявил в среду посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают "привычные правила игры". Глава Пентагона Ллойд Остин, со своей стороны, отметил, что США не видят концентрации сил ливанского движения на границе.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/rassledovanie-1902833095.html
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Армия Израиля сообщила о новом обстреле ее поста на границе с Ливаном
Пост Армии Израиля на границе с Ливаном в очередной раз подвергся обстрелу
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз за час сообщила в Telegram-канале
об ударе по ее посту на границе с Ливаном.
«
"Было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ на границе с Ливаном", — говорится в публикации.
ЦАХАЛ добавил, что открыл ответный артиллерийский огонь по местам запуска, указав в том числе на обстрел военного поста "Хезболлы".
Сегодня днем ливанское движение подтвердило удары по позициям ЦАХАЛ в поселении Штула вблизи израильско-ливанской границы в ответ на убийство журналистов и гражданских лиц на юге Ливана
.
Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана
С начала обострения израильско-палестинского конфликта ливанское движение "Хезболла" и израильская армия обмениваются единичными ударами по приграничным территориям, избегая масштабной эскалации. Тем не менее власти Израиля
не исключают ухудшения ситуации на севере и направили туда отряды резервистов.
Как заявил в среду посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают "привычные правила игры". Глава Пентагона Ллойд Остин, со своей стороны, отметил, что США не видят концентрации сил ливанского движения на границе.
ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов в ответ на атаку со стороны Ливана
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Исламский джихад" заявил, что наносит удары по району Нахаль Оз в Израиле
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.