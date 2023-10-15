Лавров заявил, что Зеленский всех достал
Глава МИД России Лавров заявил, что Зеленский всех достал
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время с беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым заявил, что Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу, следует из отрывка программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
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"Ну (Зеленский. — Прим. ред.) достал, конечно, всех", — сказал, рассмеявшись, дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.
Лавров процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, которая призвала не допустить въезда Зеленского в страну.
"Я вам вот что скажу, господин (президент Румынии. — Прим. ред.) Йоханнис: если я поймаю его (Зеленского. — Прим. ред.) в парламенте, будет плохо! Не смейте приглашать его сюда! Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого и бессовестного предателя, в том числе и своей страны", — заявляла она незадолго до визита президента Украины.
Ранее румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Зеленского в Румынию 10 октября на фоне поддержки Бухарестом Киева в зерновом кризисе. Местные издания отмечали, что это будет первая его поездка в страну с начала спецоперации. Впоследствии, как сообщил портал G4Media, руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором Зеленский должен был выступить с заявлением. При этом он утверждал, что и не планировал этого.