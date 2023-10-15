https://ria.ru/20231015/lavrov-1902917440.html

Лавров заявил, что Зеленский всех достал

Лавров заявил, что Зеленский всех достал - РИА Новости, 15.10.2023

Лавров заявил, что Зеленский всех достал

Глава МИД Сергей Лавров во время с беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым заявил, что Владимир... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T17:17

2023-10-15T17:17

2023-10-15T22:44

сергей лавров

владимир зеленский

румыния

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время с беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым заявил, что Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу, следует из отрывка программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"."Ну (Зеленский. — Прим. ред.) достал, конечно, всех", — сказал, рассмеявшись, дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.Лавров процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, которая призвала не допустить въезда Зеленского в страну."Я вам вот что скажу, господин (президент Румынии. — Прим. ред.) Йоханнис: если я поймаю его (Зеленского. — Прим. ред.) в парламенте, будет плохо! Не смейте приглашать его сюда! Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого и бессовестного предателя, в том числе и своей страны", — заявляла она незадолго до визита президента Украины.Ранее румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Зеленского в Румынию 10 октября на фоне поддержки Бухарестом Киева в зерновом кризисе. Местные издания отмечали, что это будет первая его поездка в страну с начала спецоперации. Впоследствии, как сообщил портал G4Media, руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором Зеленский должен был выступить с заявлением. При этом он утверждал, что и не планировал этого.

https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901000686.html

румыния

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сергей лавров, владимир зеленский, румыния