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Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов
Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов - РИА Новости, 15.10.2023
Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов
Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей приобрело для детских садов и школ населенного пункта в Херсонской области отопительные котлы, сообщила... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:15
2023-10-15T11:15
2023-10-15T11:15
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РЯЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей приобрело для детских садов и школ населенного пункта в Херсонской области отопительные котлы, сообщила администрация Рязани. "Для школ и детских садов Чаплынки Рязанская область закупила новые отопительные котлы. Это оборудование приобрело и направило в Херсонскую область МУП "РМПТС", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. Отмечается, что котлы будут использоваться для установки в детских садах и школах в рамках подготовки к отопительному сезону. Работы на объектах также будут проводить специалисты рязанского РМПТС. ⠀"Такая помощь регионом-шефом оказывается на территории Херсонской области регулярно. Рязанский регион помогает восстанавливать соцобъекты, ремонтировать коммунальную инфраструктуру, направляет гуманитарную помощь", - подчеркивает администрация Рязани.
https://ria.ru/20231010/otoplenie-1901835638.html
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Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов
Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов и школ