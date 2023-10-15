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Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов - РИА Новости, 15.10.2023
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11:15 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/kotly-1902876431.html
Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов
Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов - РИА Новости, 15.10.2023
Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов
Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей приобрело для детских садов и школ населенного пункта в Херсонской области отопительные котлы, сообщила... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:15
2023-10-15T11:15
надежные люди
херсонская область
рязань
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей приобрело для детских садов и школ населенного пункта в Херсонской области отопительные котлы, сообщила администрация Рязани. "Для школ и детских садов Чаплынки Рязанская область закупила новые отопительные котлы. Это оборудование приобрело и направило в Херсонскую область МУП "РМПТС", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. Отмечается, что котлы будут использоваться для установки в детских садах и школах в рамках подготовки к отопительному сезону. Работы на объектах также будут проводить специалисты рязанского РМПТС. ⠀"Такая помощь регионом-шефом оказывается на территории Херсонской области регулярно. Рязанский регион помогает восстанавливать соцобъекты, ремонтировать коммунальную инфраструктуру, направляет гуманитарную помощь", - подчеркивает администрация Рязани.
https://ria.ru/20231010/otoplenie-1901835638.html
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херсонская область , рязань, рязанская область
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Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов

Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов и школ

© Фото : пресс-служба администрации города РязаниРязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов и школ
Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов и школ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Рязани
Рязань направила в Херсонскую область отопительные котлы для детсадов и школ
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей приобрело для детских садов и школ населенного пункта в Херсонской области отопительные котлы, сообщила администрация Рязани.
«
"Для школ и детских садов Чаплынки Рязанская область закупила новые отопительные котлы. Это оборудование приобрело и направило в Херсонскую область МУП "РМПТС", - сообщила администрация в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что котлы будут использоваться для установки в детских садах и школах в рамках подготовки к отопительному сезону. Работы на объектах также будут проводить специалисты рязанского РМПТС.
«
⠀"Такая помощь регионом-шефом оказывается на территории Херсонской области регулярно. Рязанский регион помогает восстанавливать соцобъекты, ремонтировать коммунальную инфраструктуру, направляет гуманитарную помощь", - подчеркивает администрация Рязани.
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