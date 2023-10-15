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На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
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01:25 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html
На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ
На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ
Украине и Израилю придется бороться за поставки оружия из-за ограниченных ресурсов НАТО, написал обозреватель Welt Кристоф Шильц. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T01:25
2023-10-15T01:25
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
германия
брюссель
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украине и Израилю придется бороться за поставки оружия из-за ограниченных ресурсов НАТО, написал обозреватель Welt Кристоф Шильц."Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются", — заявил он.По словам журналиста, в кулуарах НАТО уже активно обсуждают "конкуренцию за ресурсы"."Отдать оружие можно только один раз", — привел обозреватель слова западного дипломата.Как отметил Шильц, Владимир Зеленский "встревожен" из-за сложившейся ситуации и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия.Ранее президент Украины неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html
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в мире, украина, израиль, владимир зеленский, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, германия, брюссель
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Германия, Брюссель
На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ

Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украине и Израилю придется бороться за поставки оружия из-за ограниченных ресурсов НАТО, написал обозреватель Welt Кристоф Шильц.
«
"Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются", — заявил он.
По словам журналиста, в кулуарах НАТО уже активно обсуждают "конкуренцию за ресурсы".
"Отдать оружие можно только один раз", — привел обозреватель слова западного дипломата.
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Ранее президент Украины неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
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В миреУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГерманияБрюссель
 
 
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