https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html

На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ

На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023

На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ

Украине и Израилю придется бороться за поставки оружия из-за ограниченных ресурсов НАТО, написал обозреватель Welt Кристоф Шильц. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T01:25

2023-10-15T01:25

2023-10-15T01:25

в мире

украина

израиль

владимир зеленский

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

германия

брюссель

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украине и Израилю придется бороться за поставки оружия из-за ограниченных ресурсов НАТО, написал обозреватель Welt Кристоф Шильц."Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются", — заявил он.По словам журналиста, в кулуарах НАТО уже активно обсуждают "конкуренцию за ресурсы"."Отдать оружие можно только один раз", — привел обозреватель слова западного дипломата.Как отметил Шильц, Владимир Зеленский "встревожен" из-за сложившейся ситуации и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия.Ранее президент Украины неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902722329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, израиль, владимир зеленский, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, германия, брюссель