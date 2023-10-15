На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ
Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО
© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украине и Израилю придется бороться за поставки оружия из-за ограниченных ресурсов НАТО, написал обозреватель Welt Кристоф Шильц.
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"Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются", — заявил он.
По словам журналиста, в кулуарах НАТО уже активно обсуждают "конкуренцию за ресурсы".
"Отдать оружие можно только один раз", — привел обозреватель слова западного дипломата.
Как отметил Шильц, Владимир Зеленский "встревожен" из-за сложившейся ситуации и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия.
Ранее президент Украины неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.