https://ria.ru/20231015/konflikt-1902945119.html

Макрон предостерег Иран от распространения конфликта в Израиле на регион

Макрон предостерег Иран от распространения конфликта в Израиле на регион - РИА Новости, 15.10.2023

Макрон предостерег Иран от распространения конфликта в Израиле на регион

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и предостерег его от распространения эскалации в Израиле на... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T21:24

2023-10-15T21:24

2023-10-15T21:24

в мире

израиль

иран

франция

ибрахим раиси

эммануэль макрон

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902779862_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f85e7d9dfff86ee9854644130e683a3c.jpg

ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и предостерег его от распространения эскалации в Израиле на ближневосточный регион, сообщило агентство Франс Пресс. "Президент предостерег главу Ирана против любой эскалации или распространения конфликта между Израилем и ХАМАС, в особенности, на Ливан", - сообщило агентство со ссылкой на Елисейский дворец. "Президент напомнил о необходимости для всех безоговорочно осуждать террористические атаки ХАМАС и о праве Израиля защищаться, а также истреблять террористические группировки, наносящие удары по мирному населению", - говорится в сообщении СМИ. Ранее МИД Франции заявил, что Париж не располагает формальными доказательствами того, что Иран причастен к атакам, совершенным ХАМАС по Израилю. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,6 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля, по данным СМИ, превысило 1,4 тысячи человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

израиль

иран

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, франция, ибрахим раиси, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году