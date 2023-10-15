https://ria.ru/20231015/kinolog-1902845956.html

Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка

Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка - РИА Новости, 15.10.2023

Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка

Маленький щенок в доме может стать причиной больших проблем у собаковода, таких как постоянные лужи, испорченная обувь, лай и непослушное поведение, однако... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:03

2023-10-15T03:03

2023-10-15T03:03

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Маленький щенок в доме может стать причиной больших проблем у собаковода, таких как постоянные лужи, испорченная обувь, лай и непослушное поведение, однако всего этого можно избежать, если знать, что питомцу нужно от хозяина и на какие методы воспитания он реагировать не будет, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Только от собаковода зависит, как будет проходить совместная жизнь с собакой, поэтому нужно заниматься питомцем с самого раннего возраста. При этом важно понимать, что ваша цель – это не вырастить отличника, который будет знать множество команд и приносить вам тапки, главная задача состоит в том, чтобы сделать вашу жизнь максимально комфортной для всех: для собаки, хозяина, окружающих", - сказал Голубев. По его словам, первым делом собаке нужно объяснить, по каким правилам ей предстоит жить в доме. Для этого нужно сразу обозначить границы дозволенного и никогда их не менять, питомец быстро к этому привыкнет. Такой подход не только облегчит жизнь хозяину, но и снизит уровень стресса у животного, которое будет знать, что ожидать от хозяина в той или иной ситуации, подчеркнул кинолог. Кроме того, собаке нужно давать ориентиры и хвалить даже за незначительные успехи. Хозяину стоит выработать привычку замечать у питомца нужные действия и поощрять его за них, уточнил президент РКФ. Не стоит ждать от щенка выполнения сложных команд сразу, отметил он. Если щенок сходил в туалет на пеленку, то это уже достойно похвалы. Говоря о пеленках, кинолог обратил внимание, что первое время ими лучше застелить как можно больше пространства на полу в доме. Также лучше убрать все ковровые и мягкие покрытия, которые могут ассоциироваться у питомца с естественным покрытием, чтобы они не сбивали с толку собаку. Постепенно количество пеленок на полу можно будет сокращать, заметил Голубев. Он также призвал собаководов не забывать, что поведение животных естественным образом значительно отличается от человеческого. Маленькие щенки, по словам кинолога, очень любознательны, они жадно изучают мир, окружающих людей и животных, поэтому не нужно противостоять этому процессу, указал кинолог. "Таким образом, щенок социализируется, это позволяет ему расширять границы и расти уверенным и жизнерадостным питомцем. Собака может обнюхивать метки, реагировать на других собак и животных, громко лаять и выть. Если принять, что щенок не делает это назло и учитывать видовые особенности животного, можно начать понимать собаку лучше", - подчеркнул он. Президент РКФ назвал ошибочным подход к воспитанию щенка, когда хозяин много и часто его ругает. Для маленького щенка важна здоровая привязанность и безопасность рядом с хозяином. Если владелец будет ругать малыша за лужи на полу или испорченный шнур от телевизора, доверие собаки потеряется. "Наказания не только бесполезны для воспитания, но и вредят этому процессу. Выстроить доверительные отношения можно только с помощью поощрения, установки правил и постоянного контакта с животным", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20231008/kinolog-1901248891.html

https://ria.ru/20230910/manipulyatsiya-1895260678.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия