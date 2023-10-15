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Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет уничтожен

Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет уничтожен - РИА Новости, 15.10.2023

Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет уничтожен

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье открыл первое заседание чрезвычайного правительства, на котором заявил, что палестинское движение ХАМАС будет... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:58

2023-10-15T15:58

2023-10-15T16:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье открыл первое заседание чрезвычайного правительства, на котором заявил, что палестинское движение ХАМАС будет уничтожено. Заседание открылось минутой молчания в память о погибших в ходе эскалации израильтянах и солдат, павших в боях с палестинцами. "Я видел наших замечательных солдат, которые сейчас находятся на передовой. Они знают, что за ними стоит вся нация. Они понимают масштаб миссии. Они готовы в любой момент действовать, чтобы победить кровожадных монстров, которые восстали, чтобы уничтожить нас. ХАМАС думал, что мы сломаемся, но мы уничтожим ХАМАС", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.Чрезвычайное правительство, в которое вошли представители оппозиции, было создано после того, как Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.Министр обороны Израиля Йоав Галант, который сейчас находится на границе с сектором Газа перед началом наземной операции, заявил, что армия придет на все объекты инфраструктуры ХАМАС, в том числе туннели, и ликвидирует всех бойцов движения."Пока мы не уничтожим их, миссия не будет выполнена. Это будет мощная, смертоносная, точная война, и она изменит ситуацию навсегда", - заявил Галант, слова которого приводит армейское радио Галей ЦАХАЛ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/livan-1902903345.html

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