https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html

Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман

Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман - РИА Новости, 15.10.2023

Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:46

2023-10-15T15:46

2023-10-15T22:59

рамзан кадыров

общество

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 15 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман. На видео, опубликованном главой Чечни, кадры избиения Адамом Кадыровым сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. "Признанный къонах (мужчина. — Прим. ред.) чеченского народа! Герой всех мусульман", — написал Кадыров.В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что в грозненском СИЗО его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, "прежде всего от незнания всей важности этой книги для мусульман".

https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html

https://ria.ru/20230926/izbienie-1898711265.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)