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Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман - РИА Новости, 15.10.2023
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15:46 15.10.2023 (обновлено: 22:59 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html
Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман
Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман - РИА Новости, 15.10.2023
Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:46
2023-10-15T22:59
рамзан кадыров
общество
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 15 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман. На видео, опубликованном главой Чечни, кадры избиения Адамом Кадыровым сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. &quot;Признанный къонах (мужчина. — Прим. ред.) чеченского народа! Герой всех мусульман&quot;, — написал Кадыров.В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что в грозненском СИЗО его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, "прежде всего от незнания всей важности этой книги для мусульман".
https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html
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рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Общество, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман

Глава Чечни Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман

© пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чечни Рамзан Кадров с сыном Адамом на церемонии награждения. Кадр видео
Глава Чечни Рамзан Кадров с сыном Адамом на церемонии награждения. Кадр видео
© пресс-служба главы Чеченской Республики
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 15 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман.
На видео, опубликованном главой Чечни, кадры избиения Адамом Кадыровым сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля.
Диалог Кадырова и волгоградца, сжегшего Коран
Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран
13 октября, 11:39
«

"Признанный къонах (мужчина. — Прим. ред.) чеченского народа! Герой всех мусульман", — написал Кадыров.

В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что в грозненском СИЗО его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, "прежде всего от незнания всей важности этой книги для мусульман".
Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана
26 сентября, 13:30
 
Рамзан КадыровОбществоЧеченская республика (Чечня)
 
 
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