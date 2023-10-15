Исследование показало, какую сумму в среднем тратят россияне на свадьбу
YouDo: в среднем на свадьбу россияне тратят 114 тысяч рублей
Свадьба. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россияне тратят на организацию свадьбы в среднем 114 тысяч рублей, при этом большая часть средств идет на бронирование места проведения — ресторана или банкетного зала, а также на кольца и украшения, подсчитали для РИА Новости в аналитическом центре ювелирного холдинга Sokolov и сервисе YouDo.
"Средняя стоимость организации свадьбы у россиян, с учетом услуг организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена и повара, составила около 113,6 тысячи рублей. Самые дорогие свадьбы проходят в Москве — в среднем 161 193 рубля, а дешевле всего в Челябинске — около 83 780 рублей", — говорится в совместном исследовании.
У 67 процентов молодоженов родственники частично оплатили свадьбу, у 19 процентов — полностью, а еще 14 процентов пар взяли все траты на себя. При этом многие новобрачные планировали бюджет с учетом ожиданий по денежным подаркам.
"Большинство россиян (81 процент) приглашали на свою свадьбу до 100 гостей, 11 процентов — от 100 до 200 человек, а еще восемь процентов — более 200 родственников и друзей. В результате 67 процентов молодоженов получили денежные подарки в размере до 700 тысяч рублей, а еще четыре процента — более 1,5 миллиона рублей. В результате 54 процентам опрошенных удалось за счет финансовых подарков лишь частично окупить торжество. Еще 17 процентов смогли полностью закрыть стоимость мероприятия, а 18 процентов — ушли в минус", — также отмечается в исследовании, в котором приняли участие 2972 респондента из разных городов России.
В свою очередь, россияне считают, что самое важное в свадьбе — это еда и напитки (42 процента). На втором месте по популярности оказались декор и атмосфера (28 процентов), а на третьем — музыка и развлечения (16 процентов). "Это подтверждают и данные по расходам на свадебные приготовления. Наибольшая доля трат респондентов при подготовке ушла на бронирование места проведения — ресторана или банкетного зала, на кольца и украшения, а также свадебное платье и костюм. Топ-5 самых затратных категорий замыкают услуги организаторов, оформление и цветы", — добавляется в материалах.
Так, по данным Sokolov, в 2023 году спрос на помолвочные и обручальные кольца стабильно рос — продажи увеличились на три процента и восемь процентов соответственно. При этом средний чек на обручальные кольца возрос на пять процентов, а на помолвочные — на семь процентов. Чаще всего россияне интересовались золотыми изделиями.