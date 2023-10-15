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Иран заявил, что не будет вступать в бой, если Израиль не станет атаковать - РИА Новости, 15.10.2023
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17:29 15.10.2023 (обновлено: 18:13 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/iran-1902919484.html
Иран заявил, что не будет вступать в бой, если Израиль не станет атаковать
Иран заявил, что не будет вступать в бой, если Израиль не станет атаковать - РИА Новости, 15.10.2023
Иран заявил, что не будет вступать в бой, если Израиль не станет атаковать
Вооруженные силы Ирана не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию,... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T17:29
2023-10-15T18:13
в мире
иран
израиль
оон
тель-авив
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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ООН, 15 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию, сообщили РИА Новости в постпредстве Исламской Республики при ООН.&quot;Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский. — Прим. ред.) фронт сопротивления может защитить себя&quot;, — ответили дипломаты на вопрос корреспондента агентства, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.В конце прошлой недели агентство ISNA привело слова советника верховного лидера Исламской Республики генерал-майора Рахима Сафави, который отметил, что Тегеран поддерживает ракетные удары палестинского движения ХАМАС по Израилю.При этом глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подчеркнул, что у Вашингтона нет информации о возможной причастности Ирана к планированию или осуществлению атаки на еврейское государство.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231015/izrail-1902914161.html
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иран
израиль
тель-авив
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в мире, иран, израиль, оон, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Иран, Израиль, ООН, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Иран заявил, что не будет вступать в бой, если Израиль не станет атаковать

Армия Ирана не намерена вступать в бой, если Израиль не атакует страну

© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии во время учений. Архивное фото
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ООН, 15 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию, сообщили РИА Новости в постпредстве Исламской Республики при ООН.
«

"Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский. — Прим. ред.) фронт сопротивления может защитить себя", — ответили дипломаты на вопрос корреспондента агентства, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.

В конце прошлой недели агентство ISNA привело слова советника верховного лидера Исламской Республики генерал-майора Рахима Сафави, который отметил, что Тегеран поддерживает ракетные удары палестинского движения ХАМАС по Израилю.
При этом глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подчеркнул, что у Вашингтона нет информации о возможной причастности Ирана к планированию или осуществлению атаки на еврейское государство.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Израиль частично возобновил подачу воды в секторе Газа, утверждают в США
Вчера, 16:50

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия обстрела военного поста ЦАХАЛ на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Армия Израиля сообщила о новом обстреле ее поста на границе с Ливаном
Вчера, 15:31
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
В миреИранИзраильООНТель-АвивХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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