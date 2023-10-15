https://ria.ru/20231015/iran-1902908604.html

СМИ: режиссера Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в их доме в Иране

СМИ: режиссера Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в их доме в Иране - РИА Новости, 15.10.2023

СМИ: режиссера Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в их доме в Иране

Известного иранского кинорежиссера, сценариста, продюсера Дариюша Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в их доме на севере Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T16:09

2023-10-15T16:09

2023-10-15T20:56

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Известного иранского кинорежиссера, сценариста, продюсера Дариюша Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в их доме на севере Ирана, передает агентство Tasnim. "В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мертвых родителей она незамедлительно связалась с полицией", — говорится в сообщении. Режиссер жил вместе с семьей в частном доме в провинции Альборз. По сведениям агентства, на телах были побои и порезы. По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть наступила от удушения в сочетании с сильными ударами ударами и ножевыми ранами, точную причину смерти установят медики. Полицейские уже опросили всех свидетелей для составления картины преступления. Представитель сил правопорядка Монтазер Альмахди заверил, что преступник будет скоро найден и предстанет перед судом.Дариюш Мехрджуи родился в 1939 году. Учился в Калифорнийском университете, его преподавателем был известный французский кинорежиссер Жан Ренуар. Получил также диплом по философии. Издавал в Лос-Анджелесе литературный журнал Pars Review, в котором знакомил американцев с персидской литературой. Вернувшись в Тегеран, работал журналистом, преподавателем иностранных языков и киноискусства в Тегеранском университете. В 1971 году Мехрджуи номинировался на "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля за фильм "Мистер Наивность". Кроме того, он получил премию Международного евангелического жюри за фильм "Почтальон", премию Международной католической организации в области кино за фильм "Корова", премию "Дон Кихот" за фильмы "Сара" и "Госпожа" на Берлинском кинофестивале, а также "Золотую раковину" в Сан-Себастьяне.

https://ria.ru/20230202/iran-1849092623.html

https://ria.ru/20221222/otmena-1840387903.html

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