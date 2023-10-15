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Шеф Пентагона подтвердил отправку ударной группы на восток Средиземноморья

Шеф Пентагона подтвердил отправку ударной группы на восток Средиземноморья - РИА Новости, 15.10.2023

Шеф Пентагона подтвердил отправку ударной группы на восток Средиземноморья

Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр" на восток Средиземного моря, следует из распространенного заявления... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T02:17

2023-10-15T02:17

2023-10-15T02:29

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средиземное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр" на восток Средиземного моря, следует из распространенного заявления Пентагона."Я приказал ударной группе американского военного корабля "Эйзенхауэр" начать движение на восток Средиземного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что целью переброски является сдерживание враждебных действий против Израиля.Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы (помимо авианосца) входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. СМИ сообщали, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля.В четверг координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который также этого не хочет. Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер заявлял, что США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по освобождению израильских пленных. Однако газета Politico со ссылкой на источники писала, что США могут пересмотреть решение не отправлять американских военнослужащих в Израиль.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/iran-1902844699.html

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