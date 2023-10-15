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Индия и Китай договорились сократить численность войск на границе в Ладакхе - РИА Новости, 15.10.2023
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16:28 15.10.2023 (обновлено: 16:30 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/granitsa-1902910698.html
Индия и Китай договорились сократить численность войск на границе в Ладакхе
Индия и Китай договорились сократить численность войск на границе в Ладакхе - РИА Новости, 15.10.2023
Индия и Китай договорились сократить численность войск на границе в Ладакхе
Индия и Китай в ходе 20-го раунда переговоров договорились не проводить никаких провокационных действий зимой и сократить до минимального количество войск с... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:28
2023-10-15T16:30
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Индия и Китай в ходе 20-го раунда переговоров договорились не проводить никаких провокационных действий зимой и сократить до минимального количество войск с обеих сторон, передаёт издание Indian Defence News. "Из-за сурового зимнего климата количество войск, дислоцированных в регионе, сокращается обеими странами с минимальным количеством войск на фронте. В то время как одни войска отводят обратно в глубины, другие полностью уходят. Летом войска возвращаются в районы боевых действий", - сообщил источник изданию. В настоящее время Индия и Китай имеют с каждой стороны около 50 тысяч военнослужащих и техники. Зимой количество развернутых войск резко сокращается. "План состоит в том, чтобы в ходе следующего раунда переговоров достичь договоренности о том, чтобы не возвращать дополнительные войска летом", - сообщил источник. Как сообщали ранее индийские СМИ, ВВС Индии переправили более 68 тысяч дополнительных военнослужащих, а также почти 90 танков и более 300 боевых машин пехоты на высоты Ладакха после столкновения в долине Галван 15 июня 2020 года. С того времени, несмотря на уход из долины Галван, Пангонг-Цо, Гогра и Хот-Спрингс, обе армии продолжают удерживать тысячи солдат и техники вдоль линии фактического контроля. Источники сообщили, что зимой будет проведен еще один раунд переговоров, чтобы обсудить планы летнего развертывания.
https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html
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в мире, индия, китай, граница, безопасность, общество, политика
В мире, Индия, Китай, Граница, Безопасность, Общество, Политика
Индия и Китай договорились сократить численность войск на границе в Ладакхе

IDN: Индия и Китай сократят численность войск на границе в Ладакхе

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Индия и Китай в ходе 20-го раунда переговоров договорились не проводить никаких провокационных действий зимой и сократить до минимального количество войск с обеих сторон, передаёт издание Indian Defence News.
"Из-за сурового зимнего климата количество войск, дислоцированных в регионе, сокращается обеими странами с минимальным количеством войск на фронте. В то время как одни войска отводят обратно в глубины, другие полностью уходят. Летом войска возвращаются в районы боевых действий", - сообщил источник изданию.
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В настоящее время Индия и Китай имеют с каждой стороны около 50 тысяч военнослужащих и техники. Зимой количество развернутых войск резко сокращается.
"План состоит в том, чтобы в ходе следующего раунда переговоров достичь договоренности о том, чтобы не возвращать дополнительные войска летом", - сообщил источник.
Как сообщали ранее индийские СМИ, ВВС Индии переправили более 68 тысяч дополнительных военнослужащих, а также почти 90 танков и более 300 боевых машин пехоты на высоты Ладакха после столкновения в долине Галван 15 июня 2020 года. С того времени, несмотря на уход из долины Галван, Пангонг-Цо, Гогра и Хот-Спрингс, обе армии продолжают удерживать тысячи солдат и техники вдоль линии фактического контроля.
Источники сообщили, что зимой будет проведен еще один раунд переговоров, чтобы обсудить планы летнего развертывания.
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