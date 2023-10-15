https://ria.ru/20231015/gd-1902896251.html

В Госдуме предложили добавить в план Шредера полную капитуляцию Украины

В Госдуме предложили добавить в план Шредера полную капитуляцию Украины - РИА Новости, 15.10.2023

В Госдуме предложили добавить в план Шредера полную капитуляцию Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил расширить план бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера по Украине, призвавшего урегулировать... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:33

2023-10-15T14:33

2023-10-15T14:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

герхард шредер

михаил шеремет

владимир путин

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил расширить план бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера по Украине, призвавшего урегулировать украинский конфликт с помощью дипломатии, добавив туда пункт о полной капитуляции нынешнего киевского режима. Ранее Шредер в интервью Die Süddeutsche Zeitung заявил, что урегулировать украинский конфликт можно с помощью дипломатии, а не поставок оружия Киеву. По его мнению, Украина не должна стать членом НАТО и ей следует отказаться от притязаний на Крым. "Герхард Шредер, на фоне других европейских политиков, всегда занимал взвешенную и объективную позицию. Прекращение поставок оружия Киеву положит конец конфликту в считанные дни, но этого недостаточно. Нынешний киевский режим должен капитулировать, НАТО - покаяться за финансирование убийства украинского народа, а мировая общественность осудить возрождение неонацизма и неофашизма на Украине", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, как бы не старались западные страны накачивать Украину летальным оружием, конфликт закончится победой России. "В этом нет и не может быть никаких сомнений", - подчеркнул депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230726/analogi-1886298405.html

https://ria.ru/20231012/kontrnastuplenie-1902212678.html

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