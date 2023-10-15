https://ria.ru/20231015/gaza-1902928412.html

Палестина призвала помешать планам Израиля по перемещению жителей Газы

Палестина призвала помешать планам Израиля по перемещению жителей Газы - РИА Новости, 15.10.2023

Палестина призвала помешать планам Израиля по перемещению жителей Газы

Руководство Палестины призывает международное сообщество вмешаться, чтобы препятствовать планам Израиля по перемещению палестинцев с территории сектора Газа,... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:42

2023-10-15T18:42

2023-10-15T18:46

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 15 окт - РИА Новости. Руководство Палестины призывает международное сообщество вмешаться, чтобы препятствовать планам Израиля по перемещению палестинцев с территории сектора Газа, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш."Палестинское руководство всеми силами отвергает планы Израиля, направленные на перемещение населения сектора Газа. Мы классифицируем это как военное преступление и призываем мир вмешаться, чтобы остановить эту трагедию и прекратить войну на истребление, которую ведет Израиль в секторе Газа", - сказал советник Махмуда Аббаса.Изначально Израиль в субботу утром потребовал от более одного миллиона палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, переместиться на юг анклава, что отвергли назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу. Позднее израильская армия сообщила, что жители сектора Газа для их безопасности смогут беспрепятственно попасть на юг сектора в течение еще шести часов.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, россия, владимир путин, махмуд аббас, хамас, оон