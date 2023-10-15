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Эксперт предположил, как подорожает газ из-за эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.10.2023
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12:34 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/gaz-1902883095.html
Эксперт предположил, как подорожает газ из-за эскалации на Ближнем Востоке
Эксперт предположил, как подорожает газ из-за эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.10.2023
Эксперт предположил, как подорожает газ из-за эскалации на Ближнем Востоке
Биржевые цены на газ в Европе находятся под влиянием геополитики, в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке продолжат рост, но его потенциал ограничен... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:34
2023-10-15T12:34
экономика
цены на нефть
ближний восток
европа
израиль
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе находятся под влиянием геополитики, в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке продолжат рост, но его потенциал ограничен уровнем 650-700 долларов за тысячу кубометров, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Газовый рынок находится под влиянием геополитики (эскалация на Ближнем Востоке), с рисками нарушения поставок (например, Катар уже заявил о готовности прекратить экспорт СПГ в Европу), что наложилось к тому же на угрозу возобновления забастовок на СПГ-заводах в Австралии", - отмечает эксперт."В случае дальнейшей эскалации цены будут расти и дальше, скорее всего, - предполагает он, - Однако потенциал роста в ЕС ограничен, на мой взгляд, уровнем где-то 650-700 долларов, когда просто будут использовать более дешевый газ, закачанный в ПХГ (подземные хранилища газа - ред.)". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Средняя расчетная цена ближайших газовых фьючерсов по индексу TTF по итогам третьего квартала составила около 380 долларов за тысячу кубометров, достигнув в сентябре 408,5 доллара (+3,4% к августу). Цены в октябре продолжили рост. Котировки в пятницу впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов, достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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экономика, цены на нефть, ближний восток, европа, израиль, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экономика, Цены на нефть, Ближний Восток, Европа, Израиль, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт предположил, как подорожает газ из-за эскалации на Ближнем Востоке

Скрябин: цена газа в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке не превысит $700

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе находятся под влиянием геополитики, в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке продолжат рост, но его потенциал ограничен уровнем 650-700 долларов за тысячу кубометров, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Газовый рынок находится под влиянием геополитики (эскалация на Ближнем Востоке), с рисками нарушения поставок (например, Катар уже заявил о готовности прекратить экспорт СПГ в Европу), что наложилось к тому же на угрозу возобновления забастовок на СПГ-заводах в Австралии", - отмечает эксперт.
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"В случае дальнейшей эскалации цены будут расти и дальше, скорее всего, - предполагает он, - Однако потенциал роста в ЕС ограничен, на мой взгляд, уровнем где-то 650-700 долларов, когда просто будут использовать более дешевый газ, закачанный в ПХГ (подземные хранилища газа - ред.)".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
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Средняя расчетная цена ближайших газовых фьючерсов по индексу TTF по итогам третьего квартала составила около 380 долларов за тысячу кубометров, достигнув в сентябре 408,5 доллара (+3,4% к августу). Цены в октябре продолжили рост. Котировки в пятницу впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов, достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
 
ЭкономикаЦены на нефтьБлижний ВостокЕвропаИзраильХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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