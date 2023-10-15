https://ria.ru/20231015/flag-1902909572.html

В немецком Виттене дважды сорвали израильский флаг

В немецком Виттене дважды сорвали израильский флаг - РИА Новости, 15.10.2023

В немецком Виттене дважды сорвали израильский флаг

В немецком городе Виттен дважды за короткое время сорвали израильский флаг, сообщается на сайте местной полиции. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T16:16

2023-10-15T16:16

2023-10-15T18:49

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В немецком городе Виттен дважды за короткое время сорвали израильский флаг, сообщается на сайте местной полиции. "В ночь с 12 на 13 октября был сорван и похищен поднятый в Виттене израильский флаг", — заявила полиция Бохума. Уточняется, что инцидент попал на видео. На записи виден мужчина с темными волосами и в светлой одежде. Его личность пока не установили."Утром 13 октября примерно в 11:00 только что вновь поднятый флаг был также сорван и оставлен на месте неизвестным", — добавили в полиции. Сделал ли это тот же самый человек, не уточняется. Кроме того, издание Bild пишет об аналогичном инциденте в Леверкузене. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Среди погибших, раненых и пропавших без вести иностранцы, в том числе россияне. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231012/neboskreb-1902157034.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, германия