https://ria.ru/20231015/flag-1902909572.html
В немецком Виттене дважды сорвали израильский флаг
В немецком Виттене дважды сорвали израильский флаг - РИА Новости, 15.10.2023
В немецком Виттене дважды сорвали израильский флаг
В немецком городе Виттен дважды за короткое время сорвали израильский флаг, сообщается на сайте местной полиции. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:16
2023-10-15T16:16
2023-10-15T18:49
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В немецком городе Виттен дважды за короткое время сорвали израильский флаг, сообщается на сайте местной полиции. "В ночь с 12 на 13 октября был сорван и похищен поднятый в Виттене израильский флаг", — заявила полиция Бохума. Уточняется, что инцидент попал на видео. На записи виден мужчина с темными волосами и в светлой одежде. Его личность пока не установили."Утром 13 октября примерно в 11:00 только что вновь поднятый флаг был также сорван и оставлен на месте неизвестным", — добавили в полиции. Сделал ли это тот же самый человек, не уточняется. Кроме того, издание Bild пишет об аналогичном инциденте в Леверкузене. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Среди погибших, раненых и пропавших без вести иностранцы, в том числе россияне. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, германия
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Германия
В немецком Виттене дважды сорвали израильский флаг
В немецком Виттене за короткое время дважды сорвали израильский флаг
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
В немецком городе Виттен дважды за короткое время сорвали израильский флаг, сообщается на сайте
местной полиции.
"В ночь с 12 на 13 октября был сорван и похищен поднятый в Виттене израильский флаг", — заявила полиция Бохума
.
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Уточняется, что инцидент попал на видео. На записи виден мужчина с темными волосами и в светлой одежде. Его личность пока не установили.
"Утром 13 октября примерно в 11:00 только что вновь поднятый флаг был также сорван и оставлен на месте неизвестным", — добавили в полиции.
Сделал ли это тот же самый человек, не уточняется.
Кроме того, издание Bild пишет об аналогичном инциденте в Леверкузене
.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Среди погибших, раненых и пропавших без вести иностранцы, в том числе россияне. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.